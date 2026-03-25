BTS・JIMIN、コントに挑戦！社交ダンス講師として一癖ある女性たちとコミカルな演技を披露

ボーイズグループBTSのJIMINが、コメディエンヌ、イ・スジのYouTubeチャンネル「HOT ISSUE JI」を通じて、一味違った魅力を披露した。

去る3月24日に公開された動画で、JIMINは社交ダンス講師のパク・ジミンとして出演し、イ・スジの憑依芸のキャラクター、美容師ソ・ヨンジャと共演した。

【写真】メガネ姿に“うさ耳”も！JIMINの日常ショット

JIMINは自身をアメリカやヨーロッパを渡り歩いてきた世界的な講師だと紹介し、美容院「ランデブー」に登場した。

JIMINは、五十肩で身体が思うように動かないというソ・ヨンジャに、ジルバの基本ステップを伝授した。

ソ・ヨンジャが「私を（ダンスで）のけぞらせて」と要求すると、JIMINは大胆な動作を披露し、美容室を一瞬にしてダンス教室へと変貌させた。このなかで彼は、踊った後にめまいでふらつくコミカルな演技を完璧にこなし、スタジオの雰囲気をリードした。

（写真＝YouTubeチャンネル「HOT ISSUE JI」）1枚目：JIMIN、3枚目右：イ・スジ

ソ・ヨンジャと彼女の友人たちは、JIMINのビジュアルと実力に惚れ込み、互いを牽制しながら冗談を投げ合った。

JIMINは、彼女たちのいたずら混じりの勢いにも動じず、パク・ジミンというキャラクターになりきり、巧みなコントに応じた。

動画を見たファンは、普段は人見知りで有名なJIMINの新たな挑戦と、優れたバラエティセンスに対し、ポジティブな反応を示している。

◇JIMIN プロフィール

1995年10月13日生まれ。韓国・釜山広域市出身。本名パク・ジミン。ダンスの実力が高く評価され、釜山芸術高等学校舞踊科に首席で入学した。高校2年生の頃に現在の所属事務所Big Hitエンターテインメントのオーディションを通じて練習生に抜擢され、ソウルへ上京。その後、転校した韓国芸術高等学校では偶然にも同じBTSメンバーのVとクラスメイトに。BTSとして2013年にデビューし、グループ内ではリードボーカルとメインダンサーを担当している。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。