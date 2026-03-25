「ガツン、とみかん」1本増量　離反者を再購入へ、江頭2:50さんコラボは継続【赤城乳業】

赤城乳業は、アイス「ガツン、とみかん」のマルチパックの1本増量パッケージを、3月23日から数量限定で全国発売した。通常は5本入りだが、約1カ月間限定で6本入りとなる。

同アイスは同社アイス「ガリガリ君」に次ぐ看板商品。みかん味のアイスキャンディーにみかん果肉を詰め込んだ爽やかな味わいが特徴で、主に女性ファンが多く、ユーザーの年代は幅広い。売り上げが伸び基調だったところにタレントの江頭2:50さんを起用したテレビCMやSNS、ユーチューブなどが話題となり、江頭ファンの新規購入者がこの数年で増えた。

2025年は1本入りの「ガツン、とみかん」をこれまでの期間限定から通年販売へ切り替え、9月には通常の商品と比較して果汁が3倍超(みかん果肉･果汁60%使用)の1本入り「ガツン、と超みかん」を発売。その結果、同社によると1本入りの2025年1〜12月の販売は「ガツン、と超みかん」の上乗せもあり好調だったという。しかしマルチパックは値上げの影響などもあり「苦戦した。当社の強化商品であり危機感を覚えている」という。

そこで、2026年春は「ガツン、と」史上初の1本増量企画を数量限定で実施する。「もともと買っていたが最近買っていない人(離反者)の再購入へつなげていく。改めておいしさを知ってもらうきっかけを作る」という。58ml×6本、税込486円。店頭では順次1本増量パッケージに切り替わっていく。

なお今年も江頭2:50さんとのコラボ、プロモーションは継続するという。