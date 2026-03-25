【METAL BUILD ニルヴァーシュ type ZERO RS】 3月26日16時 予約開始 8月 発送予定 価格：39,600円

BANDAI SPIRITSは、合金完成品トイ「METAL BUILD ニルヴァーシュ type ZERO RS」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて3月26日16時より予約受付を開始しする。発送は8月を予定し、価格は39,600円。

本商品はアニメ「交響詩篇エウレカセブン」より「ニルヴァーシュ type ZERO」をMETAL BUILDシリーズで立体化したもの。20周年を記念し、メカニックデザイナー河森正治氏と京田知巳監督による、“RS”と銘打たれた「ニルヴァーシュ type ZERO」となっており、劇中デザインを踏襲しつつ、ハイディテールが施された造形となっている。

金属関節や、成型色を活かした質感豊かな装甲表現に加え、ヘッドライト等のクリア表現に至るまで解像度高く表現されている。ゲッコーステイトマークをあしらった新たなリフボードで、4種のビークルモードを実現し、草野剛氏デザインのスタイリッシュな台座がディスプレイを演出。第26話『モーニング・グローリー』を再現できるクリアフィギュアが付属する。

【【交響詩篇エウレカセブン】METAL BUILDニルヴァーシュ type ZERO RS 紹介映像】

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