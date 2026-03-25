「蒼き流星SPTレイズナー」より可動フィギュア「HI-METAL R レイズナー」が商品化決定！ 4月3日より予約開始予定全貌は近日公開予定
【HI-METAL R レイズナー】 予約開始：4月3日 9月 発売予定 価格：未定
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「HI-METAL R レイズナー」の商品化決定を発表した。発売は9月を予定しており、価格は未定。4月3日より予約を開始する予定。
本製品は、アニメ「蒼き流星SPTレイズナー」より最新機能「V－MAX」システムが先行搭載された新世代SPT「レイズナー」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「HI-METAL R」で商品化したもの。
今回同社公式Xアカウント「魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL」にて本製品の商品化決定を発表しており、「HI-METAL R」初の発光ギミックを搭載していることや、大河原邦男氏による設定画のプロポーションを徹底再現し、ダイナミックに柔軟なポージングが可能であることを動画で伝えている。
「HI-METAL R レイズナー」完全新規造形で商品化決定！- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) March 25, 2026
✅HI-METAL R初の発光ギミックを搭載
✅大河原邦男氏による設定画のプロポーションを徹底再現
✅ダイナミックに柔軟なポージングが可能
2026年9月発売予定、4月3日予約受付開始！
全貌は近日公開予定。#レイズナー pic.twitter.com/cmkcWQI2W2
(C)サンライズ