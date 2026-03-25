【HI-METAL R レイズナー】 予約開始：4月3日 9月 発売予定 価格：未定

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「HI-METAL R レイズナー」の商品化決定を発表した。発売は9月を予定しており、価格は未定。4月3日より予約を開始する予定。

本製品は、アニメ「蒼き流星SPTレイズナー」より最新機能「V－MAX」システムが先行搭載された新世代SPT「レイズナー」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「HI-METAL R」で商品化したもの。

今回同社公式Xアカウント「魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL」にて本製品の商品化決定を発表しており、「HI-METAL R」初の発光ギミックを搭載していることや、大河原邦男氏による設定画のプロポーションを徹底再現し、ダイナミックに柔軟なポージングが可能であることを動画で伝えている。

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