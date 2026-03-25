Minimal春限定♡苺とチョコの贅沢ミルフィーユが登場

スペシャルティチョコレートで人気のMinimal - Bean to Bar Chocolate -から、春だけの特別なデセールが登場♡苺とチョコレートという王道の組み合わせを、さらに洗練された味わいへと昇華したミルフィーユは、香り・食感・余韻すべてにこだわりが詰まった一品です。季節の移ろいを感じながら楽しむ、贅沢なスイーツ体験をぜひ味わってみてください♪

苺×チョコの新しい美味しさ

「苺とチョコレートのミルフィーユ」は、希少なコロンビア産カカオ「’Arhuaco」を使用した生チョコレートと、マダガスカル産カカオのフルーティなチョコレートクリームを重ねた贅沢な構成。

ぶどうのような香りやベリーのニュアンスが苺の甘酸っぱさと絶妙に調和し、これまでにない奥行きのある味わいを生み出します。

さらにアールグレイの華やかな香りが重なり、一口ごとに広がる豊かな風味が魅力です。

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食感と香りの贅沢なレイヤー

サクッと軽やかなパイ生地の中には、厚切りの生チョコレートやアールグレイクリーム、チョコレートクリームが幾重にも重なり、食べ進めるごとに異なる表情を楽しめます。

さらに、EN TEAの緑茶を使ったチョコレートアイスや、カカオパルプキャラメル、フランボワーズソースが添えられ、味わいに奥行きと変化をプラス。

爽やかさとコクが絶妙にバランスした、最後の一口まで楽しめる一皿です。

苺とチョコレートのミルフィーユは2,500円（税込）で展開。

販売期間：2026年4月4日～5月31日

取扱店：Patisserie Minimal祖師ヶ谷大蔵

※ご予約受付は2026年3月25日AM10:00スタート予定

春だけの特別なご褒美スイーツ♡

香り高いカカオと瑞々しい苺が織りなすこのミルフィーユは、春だけの特別なご褒美にぴったり♡ひと口ごとに広がる繊細な味わいと美しいビジュアルは、心まで満たしてくれます。

期間限定の贅沢なデセールを、ぜひゆったりとしたカフェタイムで楽しんでみてください♪