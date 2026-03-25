「都会の高い住居費や物価から逃れ、お金をかけずに穏やかに暮らしたい」。そんな願いから、老後に「Uターン移住」を決断する人は少なくありません。しかし実際、老後の生活がそう楽になるとは限らないのが地方暮らしのリアルです。本記事では、田村節子さん（仮名）の事例とともに、地方移住の本当のハードルと家族の安心をつなぐ「終活」のあり方を、FP相談ねっと・認定FPの小川洋平氏が解説します。※本記事は実話をベースに構成していますが、プライバシー保護のため、個人名や団体名、具体的な状況の一部を変更しています。

「田舎なら安く暮らせる」…そう思って決めた老後のUターン移住

新潟県の豪雪地帯に暮らす田村節子さん（仮名／70歳）は、もともと東京で暮らしていましたが、夫と死別したことをきっかけに、長年住んでいたマンションを売却し生まれ育った実家へとUターン移住しました。

節子さんの実家は築100年を超える古民家ですが、太い梁と柱で造られた立派な造りで、いまでも十分暮らせる状態に保たれていました。両親が亡くなったあとも、節子さんが年に数回は帰省して家の管理を続けていたからです。

「古い家だけど、やっぱり落ち着くのよ」

そう語る節子さんですが、この家には決していい思い出ばかりがあるわけではありません。雪深い地域での暮らしは決して楽ではなく、若いころは「いつか都会に出たい」と強く願っていた場所でもありました。

それでも、東京でマンション住まいを続ければ固定資産税も高く、物価も年々上がっています。「田舎ならばそうお金もかからず、年金だけでも暮らせるだろう」と、夫が亡くなる前から実家へ戻ることを検討していたのです。

離れて暮らす娘へ、母から突然届いた「無言の小包」

移住から1年が経ったある日。離れて暮らす娘の田村美咲さん（仮名／42歳）のもとに、母から一つの小包が届きました。

自宅に届いた小包を開けて、美咲さんは息をのみました。中に入っていたのは、母・節子さんが書いたエンディングノートだったのです。ときどき電話で近況を話してはいましたが、そんなものを作成したとは一言も聞いていませんでした。

ノートのページを繰ると、そこには以下のような項目がびっしりと書き込まれています。

・預貯金

・契約している保険

・葬儀の希望

・家のこと

・自分が亡くなったあとの手続き

あまりにも突然のことで不安になった美咲さんは、すぐに母へ電話をかけました。「どうして急にこんなもの送ってきたの？」すると節子さんは、少し笑いながらこう答えたのです。

「別に大したことじゃないのよ。ただ、もしものときのためにね」

新潟へ戻ってから、節子さんは実家で一人暮らしを続けていました。最寄りのスーパーまでは車で約2キロ。雪のない季節は歩いて買い物へ行っています。しかし節子さんは車の免許を持っていません。冬になり雪が降りはじめると、買い物へ行くのも一苦労です。移動手段はタクシーを使うほかありません。さらに、近所には家が少なく、昔の顔見知りもほとんどいませんでした。

「気が付いたら、家にこもることが増えたの。そのときにいろいろと考えちゃって」

雪に閉ざされた孤独な生活のなかで、節子さんは自然と「自分の最期」について考えるようになったといいます。そんな折、地域の公民館に貼られていた「エンディングノートセミナー」のチラシをみつけました。そして、セミナーのあとにファイナンシャルプランナーと一緒にノートを作成したのだそうです。

年に数回母のもとを訪れていた美咲さんでしたが、母がそんな思いで暮らしていたことにはまったく気づいていませんでした。次の連休、美咲さんは母に会いに新潟へ向かいました。久しぶりに母とゆっくり話をするためでした。

「田舎は生活費が安い」は本当なのか？

地方での生活は「お金がかからない」と思われがちです。しかし、実際にはそうとも限りません。

特に地方では公共交通機関が限られており、移動手段を車に依存しがちです。高齢になると運転が難しくなる人も多く、車が使えなくなるとタクシーなどの交通費がかさむうえ、さらに雪国では、冬になると外出が難しくなります。冬場の除雪や暖房費なども大きな負担となるケースが少なくありません。

こうした生活環境を踏まえると、老後に地方へ移住する場合、あるいは実家へUターンする場合は、以下のポイントを事前にしっかりと確認し、リアルな生活をシミュレーションしておくことが不可欠です。

・生活環境

・移動手段

・医療機関

・生活費

家族への「思いやり」となるエンディングノートの活用

今回、節子さんが書いたエンディングノートは、

・資産の整理

・契約内容の確認

・家族へのメッセージ

などを書き残すことができるものです。これらを書き残しておくことは、自分の死後に家族が手続きで困惑するのを防ぐだけでなく、想いを伝えるのにもとてもよいツールです。

また、エンディングノートは高齢者だけのものと思われがちですが、実は若い世代にとっても非常に有用です。「もしものこと」は誰にでも起こり得ますし、なにより記入する過程でこれまでの人生を振り返り、自分自身と向き合う時間が持てる、意外な副産物をもたらしてくれます。

エンディングノートの書き方は、生命保険会社や保険代理店、ファイナンシャルプランナー等が無料セミナーなどで説明していることも多いです。参加してみて、自分の資産を整理するだけでなく、「これからの人生の優先順位」を考える機会として活用してみるのもよいでしょう。

老後の暮らし方は「これからの生き方」を決めること

総務省の「令和5年版高齢社会白書」によると、日本では65歳以上の単身世帯が増加を続けており、2040年には約900万世帯に達すると推計されています。一方で、地方では過疎化や公共交通の縮小が進み、高齢者が一人で生活しにくい環境も広がっています。

節子さんのように、生活費の負担を減らすために地方へ移住する高齢者も少なくありません。しかし、住む場所を変えることは、生活環境や人間関係を大きく変えることでもあります。生活の利便性や地域との関わり、移動手段などを含めて慎重に検討しましょう。

そして今回のように、エンディングノートを作成して、自分の資産や希望を整理しておくことは、残される家族にとっても大きな安心につながります。老後の暮らし方を考え、ノートに記すことは、人生の終わりを待つ準備ではなく、これからの時間をどう生きるかを考えるプロセスなのかもしれません。

小川 洋平

FP相談ねっと

ファイナンシャルプランナー