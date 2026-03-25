「口もとめっちゃ似てない!?」美人YouTuber、1歳娘との推し活ショットを公開！ 「おっきくなったね」
2人組YouTuber・パパラピーズのタナカガさんは3月23日、自身のInstagramを更新。1歳娘との推し活ショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】タナカガ＆1歳娘の推し活ショット
ファンからは「親子で推し活尊い」「ママのビジュアルがとても良い」「こっちゃん全身アンパンマンコーデでオタク全開」「こっちゃんもめちゃにこにこで楽しそう」「おっきくなったね」「口もとめっちゃ似てない!?」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】タナカガ＆1歳娘の推し活ショット
「全身アンパンマンコーデでオタク全開」タナカガさんは「娘と推し活」とつづり、9枚の写真を投稿。三重県桑名市にある名古屋アンパンマンこどもミュージアム＆パークを1歳の娘と訪れたようです。タナカガさんが娘を抱っこするツーショットは、思わずほっこりとしてしまいます。
過去にも親子ショットを公開2025年11月27日の投稿でも、娘とのツーショットを公開したタナカガさん。ファンからは「シミラールック？でかわいい」「こっちゃんなんでお財布持ってるの笑」といった反響が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)