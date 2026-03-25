『ちいかわ』×「ソフティモ」＆「セラミエイド」がコラボ！ 豪華景品が当たるキャンペーンも実施
ナガノによるX発漫画『ちいかわ』をデザインしたクレンジング＆洗顔ブランド「ソフティモ」と敏感肌＆赤ちゃんにも使える「セラミエイド」が、4月1日（水）から、全国の量販店やドラッグストアを中心に順次発売される。
【写真】モモンガが登場！ キュートな「ソフティモ」スペシャルパッケージも
■数量限定で展開
今回発売される「ソフティモ」と「セラミエイド」は、コーセーコスメポートと『ちいかわ』がコラボレーションした「ちいかわと“楽しく毎日ケア”キャンペーン」で展開される数量限定のスペシャルパッケージ。
ラインナップには、人気キャラクターをそれぞれデザインした「ソフティモ スピーディ クレンジングオイル」や「ソフティモ クレンジングウォッシュ」などがそろうほか、パジャマ姿のちいかわたちを描いた「セラミエイド 薬用スキンミルク」も用意される。
また、4月1日（水）〜6月30日（火）の期間は、対象商品100円（税込）以上購入したレシートを使って応募できるプレゼントキャンペーンが開催され、抽選で「ビオリス 前髪ホットビューラー＋ケース」や「スパバッグ＋サウナハット」、「メイクBOX＋豪華賞品」が当たる。
【写真】モモンガが登場！ キュートな「ソフティモ」スペシャルパッケージも
■数量限定で展開
今回発売される「ソフティモ」と「セラミエイド」は、コーセーコスメポートと『ちいかわ』がコラボレーションした「ちいかわと“楽しく毎日ケア”キャンペーン」で展開される数量限定のスペシャルパッケージ。
また、4月1日（水）〜6月30日（火）の期間は、対象商品100円（税込）以上購入したレシートを使って応募できるプレゼントキャンペーンが開催され、抽選で「ビオリス 前髪ホットビューラー＋ケース」や「スパバッグ＋サウナハット」、「メイクBOX＋豪華賞品」が当たる。