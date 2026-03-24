北信越王者として初めての甲子園に臨んだ帝京長岡。チームには公式戦で初めて帝京長岡のユニホームを着てプレーした選手がいます。その選手の思いとは？

3月23日、春・夏を通じて初めて甲子園で戦った帝京長岡。



この試合、3番ライトで先発出場したのが、新3年生の川村光翼です。



【帝京長岡 川村光翼 選手】

「自分、迷惑しかかけていないので。親に会えていないし、しっかり感謝の気持ちを伝えたい」





実は川村、高校1年生のときに千葉県の強豪・木更津総合で甲子園にベンチ入り。その後、帝京長岡に転校してきたため、高野連の規定で、1年間、公式戦には出場できなかったのです。【川村選手の母・悠貴子さん】「色んな人への感謝の気持ちを込めて試合に臨んでほしい。今までの思いを全部、全力で出し切ってほしい」チームとしては初の大舞台でしたが、エース・工藤壱朗が崩れ、序盤に4点のビハインドを負う難しい展開に。川村も東北の投手陣に抑えられ、ヒットを打つことができません。それでも、仲間が連れてきてくれた夢舞台。9回2アウトランナーなしの場面で川村に打席が回ります。その5球目でした。ライトへ放った打球は、この日、チーム4本目のヒットに。後続が続かず、帝京長岡は敗れましたが、最後の夏に向けて貴重な経験を積めたようです。【帝京長岡 川村光翼 選手】「1回目は先輩に連れて行ってもらって、2回目は今回、みんなに連れて行ってもらって。絶対3回目の甲子園は自分が連れて行けるように、その気持ちは曲げずに練習を頑張って、夏勝てるように頑張る」