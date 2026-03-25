2019年6月、仏サントメールエグリーズの町の広場に整列する第82空挺師団の空挺兵たち/Master Sgt. Daniel Wallace/82nd Airborne Division/File

（CNN）米陸軍第82空挺（くうてい）師団の兵士約1000人が数日中に中東へ派遣される見通しであることが分かった。事情に詳しい情報筋2人が明らかにした。トランプ政権がイランとの紛争終結に向けた協議を進めていると表明する中、当該の派遣は同地域における軍事力増強の一環となる。

​​情報筋によると、派遣部隊には第82空挺師団司令官のブランドン・テグトマイヤー少将と師団参謀部、そして現在師団の即応部隊（IRF）として活動している第1旅団戦闘団の1個大隊が含まれる。情報筋の一人によると、師団参謀部と大隊の初期部隊は1週間以内に展開を開始する見込みで、旅団内の他の部隊も後日展開する予定だが、状況に応じて変更される可能性もある。

情報筋によると、この旅団は中東における「即応部隊」となり、必要に応じていつでも出動できる態勢を整えるという。第82空挺師団は、イランのガセム・ソレイマニ司令官が殺害された後の2020年にも同様の動きを見せた。

IRFは短期間の予告で展開可能な旅団であり、要請があれば数時間以内に展開できる迅速対応部隊として機能する。IRFの名称は、陸軍旅団内の各部隊間での持ち回りとなる。

事情に詳しい最初の情報筋によると、正式な展開命令はまだ出ていないものの、間もなく出される見込みだという。

トランプ大統領は23日、米国とイランが紛争終結に向けた協議で15項目の合意に達したと発表。イラン側が合意を「非常に」望んでいると述べていた。イランはこれまで米国との対話を否定していたが24日、同国の情報筋がCNNに対し、両国間での「働きかけ」が行われていると明らかにした。それによるとイランは戦争終結に向けた「持続可能な」提案に耳を傾ける用意があるという。

しかし協議が続く中、第82空挺師団に加え、さらに数千人規模の米軍部隊がこの地域に派遣されるとみられる。

海兵遠征部隊と水陸両用即応群も最近この地域に展開し、相当な火力と軍事的選択肢をもたらしている。CNNは先週、第11海兵遠征部隊とボクサー水陸両用即応群が予定を前倒しした上で、展開先をインド太平洋地域から中東地域に変更したと報じた。中東地域には第31海兵遠征部隊とトリポリ水陸両用即応群も展開している。

水陸両用即応群と海兵遠征部隊はそれぞれ約4500人の海兵隊員と海軍兵士で構成され、地上支援以外にも、大規模な航空および兵站（へいたん）部隊を含む幅広い能力を備えている。