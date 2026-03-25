第1子妊娠中の藤田ニコル、ヘアカット後の近影公開「すっかりママの顔」「お腹大きくなってきましたね」と話題に
【モデルプレス＝2026/03/25】モデルの藤田ニコルが3月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。ヘアカット後の近影ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】第1子妊娠中の28歳人気モデル「すっかりママの顔」ふっくらお腹際立つ最新ショット
藤田は「食べて歩いて」「髪の毛切ったけどどう？」と綴り、外出先での近影を公開。アフタヌーンティーを楽しむ様子や、ふっくらとしたお腹が際立つ淡い色のワンピース姿を載せている。
この投稿に、ファンからは「新しい髪型もとっても似合っていて可愛いです」「お腹大きくなってきましたね」「すっかりママの顔になってる」「可愛い妊婦さん」「ハッピーオーラすごい」「マタニティライフを楽しんでいる姿が見られて嬉しいです」「無理せず元気な赤ちゃんを産んでくださいね」といった声が寄せられている。
藤田は、2023年8月に俳優の稲葉友と結婚し、2025年12月に第1子の妊娠を発表。出産は春頃を予定している。（modelpress編集部）
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【写真】第1子妊娠中の28歳人気モデル「すっかりママの顔」ふっくらお腹際立つ最新ショット
◆藤田ニコル、ヘアカット後の近影を公開
藤田は「食べて歩いて」「髪の毛切ったけどどう？」と綴り、外出先での近影を公開。アフタヌーンティーを楽しむ様子や、ふっくらとしたお腹が際立つ淡い色のワンピース姿を載せている。
◆藤田ニコルの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「新しい髪型もとっても似合っていて可愛いです」「お腹大きくなってきましたね」「すっかりママの顔になってる」「可愛い妊婦さん」「ハッピーオーラすごい」「マタニティライフを楽しんでいる姿が見られて嬉しいです」「無理せず元気な赤ちゃんを産んでくださいね」といった声が寄せられている。
藤田は、2023年8月に俳優の稲葉友と結婚し、2025年12月に第1子の妊娠を発表。出産は春頃を予定している。（modelpress編集部）
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