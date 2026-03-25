肥満を防いで腎臓の機能を守る！標準体重の計算のしかたとは？【図解 腎臓の話】

肥満を防いで腎臓の機能を守る！標準体重の計算のしかた

自分の「正しい体重」を知ろう

前ページで紹介した通り、身長と体重から導き出すBMI（体格指数）は22前後が標準体重とされ、25を超えている人は太り過ぎと判断されます。当然、生活習慣病のリスクは高まり、腎臓にも必要以上の負担がかかることになりますので、この負担を減らし、腎臓を守ることにはダイエットが不可欠です。

では、具体的に何キロまで体重を減らせばいいのか？それを求める計算式が下に記載した「標準体重の計算のしかた」です。メートルに換算した身長の2乗×22で求めることができます。たとえば身長170センチの人なら、1.7×1.7×22＝63.6キロが本来の標準体重というわけです。

手元に電卓などがなく、すぐに計算できなという方は計算式の下にある「標準体重早見表」で確認してみてください。自分の標準体重がわかったら、今度はその値から1日あたりの適正エネルギー量を計算することができます。下の図にある「適正エネルギー量の計算方法」で、標準体重（A）に最小25から最大30の値（B）を乗算した数値が1日に摂取すべき総エネルギー量となります。

なお、BMIの数値が高めでダイエットが必要な方は、（B）の値を20～25の範囲で計算すると、ダイエットに適したエネルギー量を導き出すことが可能です。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 腎臓の話』著/上月正博