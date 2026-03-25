あまつまりな『FLASH』巻頭グラビア登場！圧倒的世界観で魅せるフェティッシュな色気♡

最新写真集発売！あまつまりなの表紙＆巻頭10P、ミス中央2022グランプリ・加藤愛梨、2nd写真集発売の蓬莱舞、五木ゆうり、成海有紗、浜辺ゆりな掲載の『FLASH』は3月24日(火)発売

あまつまりな、最新写真集に入りきれなかった珠玉カットを『FLASH』で披露！

グラビア界で圧倒的な存在感と独自の世界観を放ち続ける、あまつまりな。3月の写真集発売を経てその勢いはさらに加速、3月24日発売の『FLASH』にて表紙と巻頭グラビアを飾っている。

巻頭グラビアでは写真集に収まりきらなかった珠玉のアザーカットで構成。本人も「私の中にいる、いろいろなあまつまりなを表現できた」と自負する通り、多角的な魅力が凝縮された内容だ。

彼女の進化を物語るその仕上がりは、まさに必見と言える。

【プロフィール】

あまつまりな

12月28日生まれ 2.5次元出身 T164

2020年に「あまつ様」から「あまつまりな」に改名し、現実へ“転生”。艶やかさに磨きをかけ、グラビアを中心に活動する2.5次元モデル。特技は裁縫。好物は日本酒。

最新情報は公式X(@R_Ap8_)、公式Instagram（@r_ap82_）にて

【クレジット】

あまつまりな(C)光文社/週刊FLASH 写真◎横山マサト

【告知】

あまつまりな写真集『AS IF』は光文社より発売中

本編に納めきれなかったアザーカットがデジタル写真集に

『あまつまりな AS IF AFFECTION』（仮）

『あまつまりな AS IF TEMPTATION』（仮）が4月に2冊同時発売決定！