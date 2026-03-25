２５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５８円６４銭前後と前日の午後５時時点に比べ１５銭程度のドル高・円安で推移している。



２４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円７０銭前後と前日に比べ２５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。「有事のドル買い」で一時１５９円１９銭まで上伸したが、イスラエルのメディアが「米国とイランの間で１カ月間の停戦メカニズムを確立するための外交努力が進行中」と伝えたことで伸び悩んだ。



とはいえ、ロイター通信が２４日に関係者の話として「米国防総省が精鋭部隊である第８２空挺師団から数千人の兵士を中東に派遣する計画」と報じており、中東情勢を巡る先行き不透明感は根強い。米国とイランの停戦交渉が進展するとの期待感がある半面、紛争長期化の懸念は消えておらず、東京市場のドル円相場は１５８円６０銭台で方向感なく推移している。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６２３ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００１５ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１８４円４０銭前後と同４０銭強のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS