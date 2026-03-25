トヨタが一時４％超す上昇、豊田織へのＴＯＢが成立◇

トヨタ自動車<7203.T>が堅調推移。豊田自動織機<6201.T>は２４日の取引終了後、トヨタなどの陣営によるＴＯＢ（株式公開買い付け）が成立したと発表した。買収総額は約５兆９０００億円と、国内企業同士のＭ＆Ａでは史上最大規模となった。２５日の東京市場ではイランを巡る停戦交渉の期待から主力株に対して買い戻しが優勢となっているが、グループ内での事業再編が本格化すると期待する向きもあって、トヨタ株の上昇率は一時４％を超えた。



豊田織へのＴＯＢでは、応募株式数の合計が１億９１０８万７１１６株（議決権所有割合６３．６０％）となり、買付予定数の下限である１億２６２１万５３００株（同４２．０１％）を上回った。ＴＯＢが成立したことを受け、豊田織は一連の手続きを経て上場廃止となる予定だ。



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出所：MINKABU PRESS