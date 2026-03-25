「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２５日午前１０時現在で、浜松ホトニクス<6965.T>が「買い予想数上昇」で４位となっている。



２５日の東京市場で、ホトニクスは続伸。７５日移動平均線の水準まで調整したことで、自律反発期待が買い予想数上昇につながっているもよう。また、２３日にサクラファインテックグループ（日本法人：サクラファインテックジャパン、東京都中央区）と業務提携したと発表したことも材料視されているようだ。



この業務提携は、病理診断における病理標本作製からデジタル画像の取得までのシームレスなワークフローの実現を目的としたもの。ホトニクスの光技術を応用したデバイス・システムと、サクラファインテックグループの病理標本作製におけるソリューションを掛け合わせ、病理医及び検査室の診断業務を支援する取り組みをグローバル規模で展開するとしている。



出所：MINKABU PRESS