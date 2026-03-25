米オープンAIは2025年に動画生成アプリ「Sora（ソラ）」を発表した/From OpenAI

（CNN）米オープンAIは24日、動画生成アプリ「Sora（ソラ）」の打ち切りを発表した。ソラは昨年、創作ツールやSNS分野に食い込む目的で大々的に立ち上げたばかりだった。

オープンAIはソラを終了して他の優先事業に照準を絞ると説明。「コンピューティング需要が高まる中、ソラ研究チームは引き続き世界シミュレーション研究に注力し、現実世界の物理的課題解決に役立つロボット工学を進展させる」との声明を発表した。

さらに、計算処理コストが高い製品については取捨選択が必要だったとしている。

ソラは昨年9月に提供を開始した直後から、米アップルのiPhoneアプリストアでトップに浮上。しかし間もなく著作権侵害や肖像権侵害の懸念が増大し、偽情報や質の低いAI（人工知能）生成動画の原因になっていると批判する声もあった。

昨年12月には米ディズニーと提携し、ユーザーがソラで生成するAI動画にディズニーのキャラクターが使用できるようになった。

関係者によると、オープンAIの方針転換を受け、ディズニーとの提携は進展が止まっているという。

ディズニー広報はCNNに寄せた声明で、「動画生成事業から撤退し、優先順位を他へ移すというオープンAIの決定を尊重する」とした。

オープンAIはユーザーがソラで生成したコンテンツについて、「移行と保持に対応する方法を模索する」と述べている。