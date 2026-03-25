◆米大リーグオープン戦 ドジャース―エンゼルス（２４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、オープン戦最終戦の本拠地・エンゼルス戦に「１番・投手」で今季初めて投打同時にスタメン出場し、５回途中で８６球を投げて、４安打３失点ながら、１１奪三振の好投を見せて降板した。６者連続を含む圧巻の奪三振ショーで、三振以外のアウトは１つだけという投球内容だった。

登場曲は昨季までの登板日と同じ「Ｄｏ ｏｒ Ｄｉｅ」で１回表のマウンドに立った大谷。先頭のネト、続くトラウトと元同僚から２者連続三振を奪うと、シャヌエルも遊撃手・ベッツの好守もあって遊ゴロに打ち取った。１回裏先頭の１打席目は見逃し三振に倒れた。

２回表は先頭のソレアに右前安打を許すと、続くモンカダには四球を与えた。無死一、二塁となったがギアを上げて、アデル、ダーノーと圧巻の３者連続三振を奪った。勢い止まらず両軍無得点の３回も先頭のペラザから見逃し三振。１番に戻ってネトから２打席連続の三振を奪うと、トラウトとの２打席目も空振り三振でイニングをまたいで６者連続三振となった。

４回はシャヌエルにフルカウントから四球。それでも１打席目に安打を浴びたソレアからは空振り三振を奪い、モンカダからも空振り三振で４回２死にして１０奪三振となり、２死一塁でアデルも空振り三振。２回から３イニング連続ですべてのアウトを三振で奪った。４回先頭の２打席目には右前安打も放った。

４回終了時点で７９球だったが、５回も続投。２者連続安打を浴びて無死一、二塁となると、ペラザに中前適時打を浴びてマウンドを降りた。本拠地のファンからは大きな拍手が送られた。その後のケリーが２人の走者を返したため、失点は「３」が記録された。

大谷は今季、前日２３日（同２４日）終了時点でオープン戦には投手で１試合、打者で４試合に出場。投手としてはＷＢＣ終了後の１８日（同１９日）にアリゾナ州のキャンプで本拠地・ジャイアンツ戦にオープン戦で今季初登板し、５回途中で６１球を投げ、１安打無失点、４奪三振の好投を見せ、最速も９９・９マイル（約１６０・８キロ）をマークするなど、順調な調整ぶりを見せた。すでにチームの開幕５戦目となる３１日（同４月１日）の本拠地・ガーディアンズ戦の先発も内定している。

打者としてはＷＢＣで３本塁打を放つなど、１３打数６安打の打率４割６分２厘、７打点、ＯＰＳ１・８４２の成績を残して指名打者部門で大会ベストナインにも選出された。オープン戦ではロサンゼルスに戻ってからのエンゼルスとの２試合で２試合連続安打。２２日（同２３日）の敵地の試合では右中間に打球速度１１７・１マイル（約１８８・５キロ）の鋭い当たりで走者一掃の３点適時二塁打を放った。前日２３日（同２４日）の今季初のドジャースタジアムでの試合でも、左中間フェンス直撃の二塁打を放った。