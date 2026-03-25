中国のある高齢男性が電動自転車のバッテリーを取り外し、その場所に飼い犬を入れて改造した自転車に乗っていたところ、これがもとで動物虐待論争が持ち上がった。特に現地の交通警察は該当の男性を追跡して特定したものの、高齢であることを理由に処罰ではなく教育措置のみに留めたことが知られ、非難世論が沸騰している。

24日、サウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）などの外信によると、16日に中国東部の江蘇省のある道路で、改造自転車に乗る高齢者の姿がカメラに捉えられた。

公開された映像を見ると、自転車のバッテリーは除去された状態であり、その場所には口輪をはめられた1頭のゴールデンレトリバーが手綱で繋がれ、座席の下で走っていた。男性の右手には棒が握られていたが、これを利用して犬を鞭打っていたものとみられる。

この場面は、付近を通りかかった別の自転車利用者が撮影してオンライン上に投稿したことで急速に拡散した。現地の交通警察は該当の男性を追跡して特定したが、高齢という理由で処罰はしなかったという。不正改造車両の公道走行を禁止した規定を根拠に、ひとまず運行させないように措置を取ったという意味だ。警察は男性と犬に関する個人情報を公開しておらず、犬が負傷していたかどうかも把握されていない状態だ。