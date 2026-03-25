横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズの「ドーレ」に、2026年春の新作ケーキ4種が登場。

ペストリーシェフ・佐藤浩一が素材の調和にこだわった、柑橘・抹茶・苺・レモンの魅力を楽しむ、季節限定スイーツです☆

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「ドーレ」2026春限定ケーキ

販売期間：2026年4月1日（水）〜

販売時間：10:00〜19:00

販売場所：ペストリーショップ「ドーレ」（B1F）

予約・問い合わせ：レストラン総合予約 045-411-1188（10:00〜19:00）、Web

自家製の焼きたてパンや季節のフルーツを使用したスイーツを取り揃える、横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズのペストリーショップ「ドーレ」

「ドーレ」にて、2026年春限定の新作ケーキ4種が販売されます！

季節が移ろう春から初夏をイメージし、ペストリーシェフ佐藤氏が素材の調和と奥行きにこだわった季節限定スイーツが新登場。

厳選した柑橘や抹茶、苺など素材本来の繊細な香りや味わいを余すことなく引き出し、ひとつひとつ丁寧に仕上げた新作スイーツは全4種。

それぞれ、春のうららかな光や初夏の清らかな風を感じる表情を持つラインナップになっています☆

旬のフルーツの爽やかな味わいが楽しめる「ホワイトショコラオランジュ」に、香り高い抹茶を贅沢に使用した和テイストの「抹茶オペラ」

苺とヨーグルトが見事な調和を奏でる「フレーズヤウルト」と、宮崎レモンを主役に上品な香りと酸味を生かした「エクレールシトロン」が登場します！

素材選びと技術が光る珠玉のスイーツコレクションは、新生活のスタートを祝う場面や、お祝い事が増える季節を華やかに彩る存在。

仕事帰りのご褒美や自宅でのティータイムはもちろん、大切な人への手土産・贈り物にもおすすめです。

素材と素材が出会うことで生まれる、計算し尽くされた味わいのハーモニー。

ペストリーショップ「ドーレ」ならではの季節を愉しむ上質な味わいで、笑顔広がるひとときを過ごせます☆

ホワイトショコラオランジ

価格：800円(税込)

販売期間：2026年4月1日（水）〜9月30日（水）

「ホワイトショコラオランジュ」は、春から初夏の訪れを感じさせる爽やかな味わいのケーキ。

オレンジのジュレにパッションフルーツやグレープフルーツを合わせ、ホワイトショコラの上質な甘さと絶妙に調和させています。

ジュレのフレッシュな酸味とムースのまろやかさが織りなすコントラストは、ひと口ごとに季節の息吹を感じさせてくれます☆

抹茶オペラ

価格：750円(税込)

販売期間：2026年4月1日（水）〜7月31日（金）

「抹茶オペラ」は、香り高い抹茶と爽やかな柑橘の余韻が織りなす和のケーキ。

ビスキュイや滑らかなクリームを何層にも重ね、見た目も美しいケーキに仕立てられています。

間には、レモンとゆずのコンフィチュールを忍ばせ、爽やかでほのかな酸味が抹茶の奥深い味わいを一層引き立てるスイーツです。

フレーズヤウルト

価格：800円(税込)

販売期間：2026年4月1日（水）〜6月30日（火）

苺の季節の余韻を存分に味わうことができ、華やかで春らしい気分になれる「フレーズヤウルト」

「ヤウルト」は、フランス語でヨーグルトを意味し、苺の甘さとヨーグルトの酸味が絶妙なハーモニーを奏でます。

かわいらしいピンク色のフォルムは見た目にも華やかで、特別なひとときを彩るスイーツです☆

エクレールシトロン

価格：600円(税込)

販売期間：2026年4月1日（水）〜7月31日（金）

「エクレールシトロン」は、宮崎県産レモンの上品な味わいを最大限に活かしたスイーツ。

レモンを皮ごと贅沢に使用した、特製コンフィチュールをアクセントに加えています。

柑橘ならではの爽やかな香りと心地よい酸味が、口いっぱいに広がる味わい。

素材のシンプルな魅力を引き立てることにこだわり、ひと口ごとにレモンの清々しさと優雅な余韻を堪能できます☆

苺や抹茶、柑橘類を使った、春の新作スイーツ4種を季節限定で販売。

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「ドーレ」の「2026春限定ケーキ」は、2026年4月1日より販売です！

※写真はイメージです

※仕入れの状況により、一部料理内容の変更、または盛り付け等が変わる場合があります

※最新の情報はホテル公式ホームページを確認ください

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