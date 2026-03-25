フリーアナウンサーの中村江里子（57）が24日、自身のインスタグラムを更新。子供たちのルーツについて思いをつづった。

「懐かしい写真達。2004年長女、2007年長男、2010年次女出産した時」と3人の子供たちを出産した頃の写真を投稿。「それぞれ、今だから笑えるエピソード満載の出産で友人とか特に次女出産時の話は『ごめん、笑っちゃいけないけどおかし過ぎる』とお腹抱えて笑っています」とつづった。

「だから、出産後、別室で検診したりしてパジャマも着せて頂き私の元に戻ってきた次女を、謎に？裸の私が抱いております コントのようなドタバタでジュエリーも付けたままでしたし」とした。

「先日、日仏ミックスの20代の男性の投稿を見た時、ハッとすることがありました」とも。「私達のまわりには日仏だけでなく、両親の国籍の違う子供達が多くいます。生活の場が父親の国、または母親の国、あるいは全く違う国…どこで育つかで、環境で学び方、感じ方、様々な事が変わります」としたうえで「文章にするととてもとても長くなってしまうので避けますが…この男性が今、フランスから出て日本に住み、日本を再発見して日本人であることに誇りを持っている姿が、全く知らない方ですが母親のような気持ちで嬉しくなってしまいました」と記した。

「子供達とも2つの文化を生まれながらに持っていることについて話してきました。また今、違う環境で生きている彼らに何を感じているのか？ゆっくり話してみたくなりました」とつづった。

中村は元フジテレビのアナウンサーで、00年にフランス人実業家のシャルル・エドゥアール・バルト氏と結婚。04年に第1子長女、07年に第2子長男、10年に第3子次女を出産している。パリに在住していたが、1年間の予定で現在は夫、次女とともにイタリア・ミラノで暮らしている。長女は日本でのインターン、長男がニューヨークに留学している。