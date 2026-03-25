『デュエル・マスターズ』累計82億枚以上出荷！発売25周年の商品・企画発表 世界に25枚の特別仕様シリアルシークレットドリームレアカード封入パック
タカラトミーは25日、トレーディングカードゲーム『デュエル・マスターズ』（デュエマ）発売25周年を記念して、今年から2027年にかけてさまざまな商品や企画を展開することを発表した。また、これまで累計82億枚以上出荷していることがわかった。
【画像】かっけぇ！25周年商品「ドキドキつよいデッキ 25の王道」
25周年の記念商品として、歴代主人公が使ってきた強力デッキ「DM26-SD1ドキドキつよいデッキ 25の王道」を2026年4月4日（土）から、世界に25枚の25周年特別仕様シリアルシークレットドリームレアカード封入のレギュラーパック「DM26-RP1 逆札篇（エクスドリーム） 第1弾 逆転神VS切札竜（ガルド・オブ・ボルメテウス）」を2026年4月11日（土）から発売。
また、「デュエル・マスターズ25周年ツアー」として、2026年６月から神戸を皮切りに全国４都市でスペシャルなイベントを開催していく。
現在、子どものころからデュエル・マスターズで遊んでいた俳優・鈴木福が出演している「DM26-SD1ドキドキつよいデッキ 25の王道」がテレビCM・WEBなどで放送中。
『デュエル・マスターズ』は累計82億枚以上出荷している大人気TCG。1999年4月に「月刊コロコロコミック」（発行元：株式会社小学館）にて漫画が掲載され、2002年の5月に『デュエル・マスターズ』TCG第一弾となる「DM-01」を発売した。
タカラトミーは、「現在では発売当初小学生だったユーザーが大人になり再び「デュエル・マスターズ」で遊び、親子で遊んでいただくシーンも増え、25年をかけて子どもから大人まで幅広い世代に愛されるブランドに成長しました」と説明。
「ユーザーのみなさまに周年でしか味わえない特別なワクワクをお届けし、これから先の１０年もファンで居続けていただけるよう２５周年施策を盛り上げてまいります」と伝えた。
【画像】かっけぇ！25周年商品「ドキドキつよいデッキ 25の王道」
25周年の記念商品として、歴代主人公が使ってきた強力デッキ「DM26-SD1ドキドキつよいデッキ 25の王道」を2026年4月4日（土）から、世界に25枚の25周年特別仕様シリアルシークレットドリームレアカード封入のレギュラーパック「DM26-RP1 逆札篇（エクスドリーム） 第1弾 逆転神VS切札竜（ガルド・オブ・ボルメテウス）」を2026年4月11日（土）から発売。
現在、子どものころからデュエル・マスターズで遊んでいた俳優・鈴木福が出演している「DM26-SD1ドキドキつよいデッキ 25の王道」がテレビCM・WEBなどで放送中。
『デュエル・マスターズ』は累計82億枚以上出荷している大人気TCG。1999年4月に「月刊コロコロコミック」（発行元：株式会社小学館）にて漫画が掲載され、2002年の5月に『デュエル・マスターズ』TCG第一弾となる「DM-01」を発売した。
タカラトミーは、「現在では発売当初小学生だったユーザーが大人になり再び「デュエル・マスターズ」で遊び、親子で遊んでいただくシーンも増え、25年をかけて子どもから大人まで幅広い世代に愛されるブランドに成長しました」と説明。
「ユーザーのみなさまに周年でしか味わえない特別なワクワクをお届けし、これから先の１０年もファンで居続けていただけるよう２５周年施策を盛り上げてまいります」と伝えた。