100均で買い占めたくなって困る…どれか1つなんて選べないよ！即完売しそうな文房具

新学期や新生活に向けて文房具を探していると、見た目も重視したくなりますよね。ダイソーには、つい手に取りたくなるデザインのペンが並んでいます。見た目に遊び心がありつつ、書き心地もなめらかで使いやすいのがポイント。使うたびに気分が上がりやすく、ちょっとしたメモや勉強時間も楽しくなるアイテムです。

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商品情報

商品名（左から）：ボールペン（カプセル型、ラブリー）／ボールペン（カプセル型、バケーション）

価格：各￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード（左から）：4550480898988／4550480898971

1つずつじっくり見たくなる♡カプセル型モチーフが目を引く！ダイソーのボールペン2種

ダイソーの季節もの売り場を覗くと、入学準備グッズのコーナーにカプセル型モチーフがついたボールペンが並んでいました。

スノードームのような見た目が可愛く、種類がかなり豊富でした。どれも雰囲気が違うデザインで、思わず買い占めそうになってしまいました！

吟味して、水色の「バケーション」と、パープルの「ラブリー」の2種類を購入しました。

「バケーション」は、さわやかな水色のボディにサーフィンをしているクマちゃんのイラスト入り。カプセルの中にもサーフィン中のクマちゃんが入っています。

立体的なミニチュア感が可愛らしく、粘土細工のような雰囲気も感じます。

もうひとつの「ラブリー」は、パステルパープルにチェック柄のボディ。星のイラストが散りばめられていて、ドリーミーな雰囲気です。

カプセルの中には、もこもこした雲とうさぎ、月のモチーフなどが入っています。どちらもデザインにしっかり個性があるのがGOOD！見た目の違いで選ぶ楽しさがあります。

見た目だけじゃない！なめらかインキで書き心地も快適！

ペン先は、クリップ部分を下にスライドして出し入れする仕様。片手でもサッと扱いやすいです。

このタイプのボールペンでは珍しく、インクはゲルインキ。インクがしっかり出て、引っかかりも少なく、なめらかに筆記することができます。

スラスラと快適に書き続けることができ、個人的にはかなり好みの使用感でした。見た目重視のアイテムかと思いきや、書き心地もきちんと整っているのは嬉しいポイントです。

今回は、ダイソーの『ボールペン（カプセル型、ラブリー）』と『ボールペン（カプセル型、バケーション）』をご紹介しました。

デザインの種類が多く、どれもそれぞれに魅力があるので、選ぶ段階から楽しいラインナップ。気づくと複数本手に取ってしまいそうな雰囲気があります。

争奪戦になりそうな予感大なので、他のデザインも気になる方は、早めのチェックがおすすめです！ぜひダイソーで探してみてください♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。