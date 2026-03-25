これはズルいって♡まるでレトロ喫茶のドリンクじゃん♡全種欲しくなる100均キーホルダー

ダイソーをパトロール中に、可愛すぎるケースキーホルダーを発見しました！まるでレトロな喫茶店で出てくる、フロートドリンクのようなデザイン♡立体的な形で存在感があります。前面はクリア仕様で、お気に入りのアイテムを可愛く持ち運べちゃう！マスコットやカプセルトイなどの、ディスプレイにもおすすめです。

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商品情報

商品名：ケースキーホルダー（フロート、茶、モカ、赤）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480993980

まるでレトロ喫茶のドリンクみたい♡ダイソーで見つけた可愛すぎるアイテム

ダイソーでお買い物中に、あまりの可愛さに引き寄せられたのが、こちらの『ケースキーホルダー（フロート、茶、モカ、赤）』という商品。

まるで懐かしいレトロな喫茶店で出てくるフロートドリンクのような、可愛いデザインのキーホルダー付き小物ケースです♡

価格は220円（税込）。筆者が購入した店舗では、推し活グッズ売り場に陳列されていました。

前面には、ぷっくりとしたアイスクリームと、さくらんぼを再現した飾りが付いています。

ケース自体のサイズがそこそこ大きい上、立体感のあるデザインなので存在感がありますよ！

本体と蓋がつながっていて、さらに扉のように開閉できるため中に物を収納しやすいです。

また、ケースは厚みがあるので立体的な小物やマスコットも収納でき、推し活やディスプレイに大活躍してくれます！

前面はクリアになっているため、お気に入りのアイテムを眺めることができます。

まるで推しのグッズがフロートドリンクの中でプカプカ浮いているようで可愛いです♡

マスコットやカプセルトイだけでなく、サイズが合えば缶バッジやミニアクスタなどを入れても良さそうですね！

バッグにつけたりディスプレイしたり…楽しみ方はいろいろ！

ボールチェーンが付いているので、キーホルダーとしてバッグなどに取り付けて持ち歩けます♡

フックなどに掛けて、お部屋でのディスプレイにも◎

今回は、ダイソーの『ケースキーホルダー（フロート、茶、モカ、赤）』をご紹介しました。

ちなみに、カラーは茶、モカ、赤が展開されています。気になる方は、見つけたらぜひゲットしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。