コンラッド東京は、「シェフズ・トリート・ランチビュッフェ〜Tokyo’s Kitchen〜」を3月16日から5月8日までの平日に開催する。

東京・築地に集まる各地の食材を洋食仕立てで提供する。メインはフォアグラとトリュフソースを使用した東京ビーフのハンバーグ、江戸前穴子のヴァプールと春豆のリゾットを合わせた一皿、東京軍鶏のクロケットとコンフィ、春野菜とよもぎのバターソースを添えた鰆のロティ、豊洲市場朝採れ鮮魚のブイヤベースの5種から選べる。前菜は築地鮪ロールや鮪と桜鯛のカルパッチョ、麻布ハムと築地の卵焼き、海老と毛蟹のカクテルなど9種、デザートはいちごのムースや抹茶のカップケーキ、東京産牛乳のパンナコッタなど5種で、サラダ、ブレッドも用意する。生牡蠣を好きなだけ楽しめるオイスターバーや、東京醤油ラーメンを目の前で仕上げるライブステーションも設ける。

場所は28階オールデイダイニング「セリーズ」。提供時間は正午から午後1時半までの120分制。料金は8,000円、3歳から5歳までは3,500円、6歳から12歳までは4,500円で、桜コンラッド・ベア付きプランは1人9,500円。税・サービス料込。