「まとめて置ける！」「乾きが速い！」ありそうでなかった便利な100均スタンド

洗ったメイクパフを置く場所に困ることはありませんか？よく見かけるスタンドはパフを1個しか置けず、筆者は2個洗うことが多いので悩みます…。そんな悩みを解消してくれるアイテムをセリアで発見しました！2個のパフをまとめて置けて、浮かせて乾かせる優れもの。乾きも速く、衛生的にパフを保管できて便利ですよ◎

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商品情報

商品名：コスメパフスタンド

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：横115×縦61×奥行59mm

販売ショップ：セリア

JANコード：4582281743259

2個のパフをまとめて置けて乾かせる！セリアの『コスメパフスタンド』

洗ったメイク用パフや、スポンジを乾かす場所に悩むことがしばしば…。100均には、よく1個のスポンジを置けるスタンドがありますが、2個まとめて洗うことがほとんどなので、毎回置き場所に困っていました。

そんな悩みを解消してくれる商品が、ついにセリアから登場！『コスメパフスタンド』をご紹介します。

パフ置き場で見つけたこのアイテムは、2つのパフを置けるのが特徴。通気性も良さそうだったので、試しに購入してみました！

丸型の底で、3Dタイプや大判タイプなど、さまざまな形のパフやスポンジに対応しています。

吸盤タイプで、壁面に取り付けられるのもポイント。浮かせることができ、洗ったパフをしっかり乾かせます。

平らで凹凸のない壁面、浴室の壁面やつるっとしたタイルなどに取り付けることができます。湾曲した面、凹凸のあるタイルなどには取り付けることができません。

実際に取り付けたところ、吸盤の吸着力はイマイチ…といったところでした。半日くらいすると脱落しており、補助プレートなどを併用しようと思います。

穴が大きくて乾きが速い！浮かせて保管できるから衛生的◎

丸みがある形状なので、立体的なパフも、薄いパフも安定しやすいです。

大きなパフは、中心部分に引っかかるように置くといいそうです。

通気穴が大きいため、乾きが速いのが嬉しいかぎり。

浮かせてしっかり乾かせるので衛生的です！

今回は、セリアで見つけた『コスメパフスタンド』をご紹介しました。

洗面台に設置しておけば、洗ってすぐにポンと置くだけで管理も楽ちんです！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。