全国には数多くの難読駅名が存在します。本コーナーでは、読み間違いが多い難読駅名を名前の由来だけではなく、特産品や地元グルメ情報とともにご紹介します。

読めば、うっかり読み間違えて恥ずかしい思いをするなんてこともなし！ 難読駅を訪ねたくなること間違いなしです!!

文、画像／おと週Web編集部

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

あなたは読めますか？

「巽ヶ丘駅」という漢字を読めますか。「巽」は「辰」と「巳」の中間です。

難易度：★★☆☆☆

■難読漢字、駅名編の正解はこちら

正解：たつみがおかえき

巽ヶ丘駅は愛知県知多市に位置する名鉄河和線の駅です。知多市の北部にあり、周辺には住宅地が広がっています。

駅名は周辺の地名「巽ヶ丘」に由来します。「巽（たつみ）」は方角のひとつで東南を意味し、丘陵地がその方角に広がっていることから名づけられたと考えられています。

駅周辺には大規模な観光施設こそありませんが、知多市内には多彩な観光スポットがあります。

代表的なものとして挙げられるのが、駅からクルマで10分ほどの距離にある「新舞子マリンパーク」です。ここには人工海浜が整備されており、夏季には海水浴客が多く訪れます。

知多市佐布里地区で栽培される「佐布里梅（そうりうめ）」は地域の特産品で、梅干しや梅ジャムなどの加工品が販売されています。佐布里梅は果肉が厚く、加工に適した品種として知られています。

また、アサリや海苔などの海産物も特産品として知られています。

知多市は養鶏業も盛んで、地元産卵を使ったプリンやシュークリームなどを販売するお店も多数あります。

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

【難読漢字】駅名当て「巽ヶ丘駅」 東南にあるから？（2枚）