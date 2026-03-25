北中米W杯メンバーのFW枠は４〜５と想定。上田が当確と目されるなか、生き残るのは東京世代の小川と町野か、ロス世代の後藤と塩貝か【現地発】

北中米W杯メンバーのFW枠は４〜５と想定。上田が当確と目されるなか、生き残るのは東京世代の小川と町野か、ロス世代の後藤と塩貝か【現地発】