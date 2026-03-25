【書評】『独裁者の倒し方 暴君たちの実は危うい権力構造』／マーセル・ディルサス・著／柴田裕之・訳／東洋経済新報社／2420円

【評者】辻田真佐憲（近現代史研究者）

自分が独裁者の座についたと仮定しよう。なにから手をつけるべきか。まず、特権層を選び出し、手厚く遇することだ。かれらの支持なくして体制はもたない。つぎに重視すべきは軍である。物理的に最大の力を有するのは軍であり、そこが離反すれば政権はたやすく崩壊する。

もちろん、たんに金品を配るだけでは足りない。かれらを監視し、互いに牽制させる仕組みを整えなければならない。結束してクーデタでも起こされてはひとたまりもない。ただ、締めつけが過ぎれば、外敵の脅威に応じる力まで失われてしまう。この按配がむずかしい。

そこで、自国で貴重な資源が産出されるなら、思い切って大国に利権を委ねるのがいい。軍事基地の提供も悪くない。そうすれば、事実上その大国が後ろ盾となり、体制の安定を保証してくれる可能性が高まる。

そこまでするぐらいなら、いっそ民主化へと舵を切ればいいと思うかもしれない。だがそんな決断をすれば、利権を失う特権層の反発を招いて暗殺されるリスクがある。仮に十分な力を蓄えてから実行に移したとしても、今度は法廷などで政治責任を問われる恐れがつきまとう。

――このように本書は、豊富なデータを参照しながら、独裁制がいかに保たれるのかというメカニズムをあぶり出している。独裁者は「けっして降りることのできないランニングマシンで走り続ける」存在だと著者は絶妙に喩える。かれらは自由気ままなようで、じつはつねに急き立てられている。そのため、金、武器、人の管理に余念がない。そこにかれらの弱点やジレンマがあり、独裁制を倒すためのヒントも隠されている。

独裁制の歴史は長く、現在も各地に存続している。道徳的な批判は簡単だが、人道的な解決のためにはその仕組みを知らなければならない。本書はその確かな手がかりを与えてくれる。

※週刊ポスト2026年4月3日号