【書評】『無敵化する若者たち』／金間大介・著／東洋経済新報社／1760円

【評者】加谷珪一（経済評論家）

最近の若者は「草食化」していると言われたのもつかの間、「草食化」どころか、すでに絶食化しているという。主体性を欠き、権利意識と安定志向が強く、腫物を触るように扱ってもらえる一方、目立つことを極度に恐れる彼等の「今」を、大学教員である著者が多くの事例とデータを元に描き出す。

中高年世代には想像もつかないが、これだけ多様性が叫ばれ、男女の差異が消滅している（と思われていた）現代の大学講義室において、男女が右左に明確に分かれて座る光景は珍しくないという。しかも、できるだけ異性の方に近づかないよう（目立たぬよう）、彼らは席間を空けず同性で密集して座る。集合写真でもやはり男女が分かれ、男女間ですき間ができることが多いという記述には驚かされた。

個人の裁量や責任を極度に嫌うため、仕事を任せられないという愚痴を中高年管理職から聞くのは日常茶飯事である一方、多くの若者からは「成長したい」との声が聞こえてくる。これは矛盾した話に思えるが、著者によるとそうではないらしい。彼等が言う「成長」とは周囲に遅れないことであり、つまりは目立ちたくないという感情の裏返しなのだ。

私自身も50代後半なので、いちいち頷きながら本書を読み進めたが、こうした行動パターンは果たして若者特有なのだろうか。本書の冒頭で、目立ちたくないという理由だけでどんなに部屋が寒くても誰もエアコンの温度を変えないエピソードが紹介されるが、中高年でも程度の差こそあれ、似たような人は大勢いる。自分からは何もしないという現状維持体質が日本経済の停滞を招いたことは明らかだし、これが社会・経済環境を悪化させ、若者をさらに内向きにさせた可能性は否定できない。上の世代の現状維持願望が「無敵の若者」を生み出したのだとすると問題の根は深い。

※週刊ポスト2026年4月3日号