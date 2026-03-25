放送作家、タレント、演芸評論家、そして立川流の「立川藤志楼」として高座にもあがる高田文夫氏が『週刊ポスト』で連載するエッセイ「笑刊ポスト」。今回は、昨年に引き続き開催が決定した生誕祭の詳細と、3月17日に発表された芸術選奨のおさらいをお届けする。

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昨年6月、私が喜寿だというので周りもコアなファンも大喜び。無事77歳をクリアしたと思ったらスタッフ一同「どうです？ 喜寿プラス1の会ってのは？」だと。プラス1で知ってるのは「ゴジラ」かゴールデン街の「深夜プラス1」くらいだ。

この業界、私より少し年上というのがタモリ、ビートたけし、三遊亭好楽、小遊三。こうして見ると皆まだまだ元気だ。「誕生月の6月にやりましょう」の声に押され決定したのが6月17日（水）18時。有楽町よみうりホール。「オープンハウスプレゼンツ 文夫の部屋」。

どうですか？ この御時世にスポンサー付きですよ。ここの社長がいい人で、若い時より私のファンだという真実一路のこの人生。「ゲストもいっぱい来ますけど」と言ったら「何なら私のポケットマネーからも」という奇特なお方。

そんなわけで当日は関東の笑芸界ほぼ集合という形で演芸は爆笑問題、松村邦洋、ナイツ、Ｕ字工事、そしてトークタップリの「文夫の部屋」は片岡鶴太郎そしてあのロバート秋山竜次。鶴太郎と秋山の会話がかみあうのかどうなのか今から楽しみ。きっと気がつくと秋山はヨガをやっていると思う。前売券がなんとこの号が発売される3月23日です。すぐになくなると思いますのでなるべくお早めにお求め下さい。

めでたいついでに先日発表されたお国からもらえる芸術選奨をさらっておきましょう。なんと『高田文夫のラジオビバリー昼ズ』をず――っと永いことやってくれている清水のミッちゃんこと清水ミチコが「大衆芸能」部門で受賞。暮れ正月10年以上武道館でやっているライブなどが評価されたのでしょう。「清水ミチコ万博〜ひとりPARADE〜」が対象です。

そして新人賞の「放送」部門では脚本家としてバカリズム。あのドラマ「ホットスポット」は面白かったものなあ。同じく新人賞の「大衆芸能」部門では浪曲で笑いまでとる玉川太福。新宿末広亭で10日間主任（トリ）興行。私も何度も足を運んだ。他にもたくさんの人が受賞しているのだが書ききれずすいません。

そんな折りも折り、元気が欲しい小学館の「サライ」がみごとな大特集号。題して「令和の名人」。表紙の人選がチョイス上手。「落語 春風亭一之輔」「講談 神田伯山」「浪曲 玉川奈々福」。編集者のセンスが光る。……まっ俺には原稿依頼来なかったけどね。クソ〜〜〜ッ。

※週刊ポスト4月3日号