◇オープン戦 ドジャース─エンゼルス（2026年3月24日 ドジャースタジアム）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が24日（日本時間25日）、本拠でのエンゼルスとのオープン戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。今春初の二刀流出場で4回の第2打席で快音を響かせた。

両軍無得点で迎えた4回、先頭で第2打席を迎えると、2番手右腕・サンドリンの2球目、低めのスプリットを捉え、右前に運んだ。

初回の第1打席は2ボール2ストライクからの5球目、コハノビツの内角シンカーに手が出ず、見逃し三振だった。

また、投げては6者連続を含む4回まで圧巻の11奪三振とエンゼルス打線を圧倒。投打同時出場するのは今春初めてだったが、二刀流で試合を沸かせた。

大谷は侍ジャパンとして第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場していたため、オープン戦はここまで投手としての登板は18日（同19日）のジャイアンツ戦のみ。打者としても出場は4試合だった。

2度目の右肘手術からの完全復活を目指す今季は開幕ローテーション入りを決めており、開幕5戦目となる3月31日（同4月1日）のガーディアンズ戦の先発がすでに決定している。二刀流本格復帰へ準備は着々と進んでいるようだ。