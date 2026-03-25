＜イケメン夫は戦力外！？＞目指せ妻モテ！念願の二重に！なのに扱いは「オムツ以下」【第2話まんが】
僕はヨウスケ。妻のアズミと結婚して10年になる。僕は今でも「ひとりの女性」としてアズミに恋をしているし、子どもたちの「パパ」ではなく「ひとりの男」として見てほしいと思っている。でもせっかくオシャレをしてアピールしても、今のアズミにはまったく響かない。僕はアズミにときめいてほしいのだ。こうなったら自分自身をアップデートさせるしかない……！ 僕は以前から考えていた作戦を決行し、アズミの「理想の王子様」になろうと決意した。
僕がアズミの前にぐいっと顔を突き出すと、アズミはようやく掃除機を止めて僕の顔をのぞき込んだ。施術を終えた僕は、前よりずっとさわやかで若々しく見えるはずだ。けれどアズミの返事は「じゃ、ソウタのオムツをお願いね」だった。
レイカからも思わぬ反応をされた。「パパ、おめめどうしたの？ ボコってなってるよ？」おかしい……。二重まぶたを手に入れた僕は、究極のさわやかイケメンのはず。この劇的な変化をもっと喜んでくれてもいいはずなのに……。
ついに僕は、以前から考えていた美容整形を決行した。決して安くはなかったけれど、ぱっちり二重のさわやかイケメンになったのだ。これでアズミの視線を独占できるなら安いもの。
しかし期待に胸を膨らませて帰宅すると……。うっとりした反応をされるどころか「ソウタのオムツを替えてほしい」と返された。僕の美容整形は、今のところオムツ以下の扱いだ。
でもきっと、まぶたの腫れが引けばアズミだって見惚れるはず。モテファッションも研究して、完璧な僕を見せつけてやる！ そう思いながら、僕はスマホで「30代 モテる パパ ファッション」と検索しはじめたのだった。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
僕がアズミの前にぐいっと顔を突き出すと、アズミはようやく掃除機を止めて僕の顔をのぞき込んだ。施術を終えた僕は、前よりずっとさわやかで若々しく見えるはずだ。けれどアズミの返事は「じゃ、ソウタのオムツをお願いね」だった。
レイカからも思わぬ反応をされた。「パパ、おめめどうしたの？ ボコってなってるよ？」おかしい……。二重まぶたを手に入れた僕は、究極のさわやかイケメンのはず。この劇的な変化をもっと喜んでくれてもいいはずなのに……。
ついに僕は、以前から考えていた美容整形を決行した。決して安くはなかったけれど、ぱっちり二重のさわやかイケメンになったのだ。これでアズミの視線を独占できるなら安いもの。
しかし期待に胸を膨らませて帰宅すると……。うっとりした反応をされるどころか「ソウタのオムツを替えてほしい」と返された。僕の美容整形は、今のところオムツ以下の扱いだ。
でもきっと、まぶたの腫れが引けばアズミだって見惚れるはず。モテファッションも研究して、完璧な僕を見せつけてやる！ そう思いながら、僕はスマホで「30代 モテる パパ ファッション」と検索しはじめたのだった。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子