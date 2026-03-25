（CNN）トランプ米大統領は24日、バンス副大統領やルビオ国務長官らが、戦争終結に向けたイランとの協議に参加していると明らかにし、合意は視野に入っているとの楽観的な見方を示した。

トランプ氏は大統領執務室で記者団に対し、「われわれは今まさに交渉中だ。マルコ（ルビオ国務長官）やJD（バンス副大統領）をはじめ、多くの関係者が関わっている」と語った。

トランプ氏は「相手側も合意を望んでいるのは確かだ。そうだろう。もし、その場にいればわかるだろうが、彼らの海軍はなくなり、空軍もなくなり、通信もやられている。最大の問題はそこだ」と述べた。

トランプ氏は、20日にホワイトハウスで記者団に対し「停戦したくない」と述べたのに、なぜ方針を変えたのかと問われると、「相手がわれわれと話し合っており、しかも理にかなったことを言っているからだ」と答えた。

トランプ氏は「忘れてはならないのは、すべての出発点は、イランが核兵器を持てないということだ。私は昨日もそう言った」と述べた。

トランプ氏は、イラン側が核兵器を保有しないことに同意したなどと主張した。