知っておきたい！免疫力を上げる最強おやつベスト５【免疫力の話】

免疫力を上げる最強おやつベスト５

どうしてもおやつを食べたいときにはこれ

体のことを考えるなら、食事は３食できっちりすませ、間食はとらないのが理想です。とはいえ、仕事や勉強の合間、一息つきたいとき、ストレスを感じたときなど、「ちょっとなにか食べたい」という気持ちになることもあるでしょう。そんなときには、免疫力を上げるおやつを食べるようにしましょう。

オススメなのは、塩分の入っていないミックスナッツ。アーモンドやくるみは、１粒の脂肪分が50～60％と高めですが、これらに含まれるのは「不飽和脂肪酸」と呼ばれるもので、悪玉コレステロールを減らしたり、生活習慣病を予防したりする効果があるのです。

さらに、食物繊維やタンパク質、ビタミン、ミネラルといった栄養素が含まれるため、免疫力も高まります。

その他にも、腸内環境を整える働きのある、ヨーグルトや乳酸菌飲料、細胞の老化を抑制するダークチョコレート、不足しがちな野菜が手軽にとれる野菜チップスなど、体によい間食も案外多いものです。

お腹が空いてしまったときは、無理して食欲を我慢するのではなく、体にいいものを探してとるほうが、精神的にも安定します。

どんなものも、食べすぎは厳禁ですが、小腹を満たす程度に食べるのであれば、問題はありません。賢く選んで、快適なおやつライフを楽しんでください。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 免疫力の話』