必読！筋肉は多ければ多いほど痩せるのはなぜ！？

筋肉は多ければ多いほど太りにくい！

筋肉は日々の合成カロリーを消費してくれる！

筋肉は合成と分解を繰り返しながら毎日少しずつ作り変えられています。たとえ運動しなくても、筋肉量を維持するために全体量のうち、約１.８％が日々生まれ変われます。そして、筋肉が作り変えられるときには、筋肉１kgにつき約５４１キロカロリーものエネルギーが必要です。

わかりやすいように、筋肉量の少ない人と多い人を比較してみましょう。筋肉量の少ない人（１２kg）の場合、１日い合成される筋肉の量は全体の１.

８％なので約０.２２kgとなります。筋肉１kgにつき約５４１キロカロリーが必要なので、０.２２kgがつくり変えられるときに必要なエネルギーは約１１７キロカロリーとなります。

一方、同様の計算で筋肉量が多い人（２３kg）の場合は、1日に合成される筋肉の量は０.４１kg、必要なエネルギーは約２２４キロカロリーとなります。

簡単に言ってしまうと、筋肉量の多い人の方が、少ない人よりも３か月で１kg以上多く体脂肪を燃やせるということになります。エネルギー消費の差は一目瞭然なのです。

ダイエットの問題は、たんぱく質を減らした食事制限をしがちで、必然的に筋肉の少ない体になってしまうこと。こうなるといくらダイエットを続けても痩せにくいうえに、食事量を戻せば脂肪だけが増えるという悪循環に陥りやすいのです。たんぱく質を摂り筋肉量を増やすことは、ダイエットに大きな効果を生むのです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 たんぱく質の話』著：藤田聡