原油先物大幅安、金と米株は大幅高 米が戦争終結に向けて動き出す 原油先物大幅安、金と米株は大幅高 米が戦争終結に向けて動き出す

リンクをコピーする みんなの感想は？

原油先物大幅安、金と米株は大幅高 米が戦争終結に向けて動き出す



米イラン緊張緩和期待が広がっている。



米国がイラン戦争1カ月停戦を目指している。イランが核を二度と持たないことを約束すること、ホルムズ海峡再開など含む計15項目をイランに提示。ただ、イランが条件を受け入れる可能性は低いうえ、イスラエルが同提案に懸念を抱いているという。米国側が戦争終結に前向きな姿勢を示しても、イラン側が正式に停戦合意を発表しない限り安心はできない。



ひとまず戦争終結への期待から時間外でNY原油は大幅下落し、金は大幅上昇。米株は一段高、ドル指数は低下。米債利回りも低下している。ドルと円はやや下落。日経平均などアジア株は大幅上昇して始まっている。



東京時間09:42現在

ダウ平均先物JUN 26月限 46790.00（+375.00 +0.81%）

Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6660.75（+54.75 +0.83%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 24451.25（+237.50 +0.98%）



ＮＹ原油先物MAY 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引）

1バレル＝87.11（-5.24 -5.67%）

ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引）

1オンス＝4588.00（+153.90 +3.47%）



ドルインデックス＝99.10(-0.34 -0.34%)

米10年債利回り 4.3341 - 0.0258(- 0.59%)

外部サイト