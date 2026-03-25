原油先物大幅安、金と米株は大幅高　米が戦争終結に向けて動き出す

米イラン緊張緩和期待が広がっている。

米国がイラン戦争1カ月停戦を目指している。イランが核を二度と持たないことを約束すること、ホルムズ海峡再開など含む計15項目をイランに提示。ただ、イランが条件を受け入れる可能性は低いうえ、イスラエルが同提案に懸念を抱いているという。米国側が戦争終結に前向きな姿勢を示しても、イラン側が正式に停戦合意を発表しない限り安心はできない。

ひとまず戦争終結への期待から時間外でNY原油は大幅下落し、金は大幅上昇。米株は一段高、ドル指数は低下。米債利回りも低下している。ドルと円はやや下落。日経平均などアジア株は大幅上昇して始まっている。

東京時間09:42現在
ダウ平均先物JUN 26月限　46790.00（+375.00　+0.81%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　6660.75（+54.75　+0.83%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　24451.25（+237.50　+0.98%）

ＮＹ原油先物MAY 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引）
1バレル＝87.11（-5.24　-5.67%）
ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引）
1オンス＝4588.00（+153.90　+3.47%）

ドルインデックス＝99.10(-0.34　-0.34%)
米10年債利回り 4.3341 - 0.0258(- 0.59%)