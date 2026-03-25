日本相撲協会は２５日、エディオンアリーナ大阪で日本相撲協会の夏場所（５月１０日初日・両国国技館）番付編成会議と臨時理事会を開き春場所で３度目の優勝した関脇・霧島（音羽山）の大関昇進を決めた。大阪・堺市で行われた伝達式で「謹んでお受けいたします。さらなる高みを目指して一生懸命努力します」と口上を述べた。

霧島は大関再昇進で、現行のカド番制度となった１９６９年名古屋場所以降で、平幕転落後に返り咲いた魁傑、照ノ富士続き、３人目。過去の２人も大関復帰の口上は「謹んでお受け（いた）します」と超シンプルだった。霧島は２３日の優勝一夜明け会見で口上について「まだ決めていない。親方と考えて決めていこうかな」と話していた。

霧島は２３年夏場所後の伝達式では当時の師匠だった陸奥親方（元大関・霧島）の隣で「大関の名を汚さぬよう、今まで以上に稽古して頑張ります」と口上を述べた。今回は同じモンゴル出身の師匠の音羽山親方（元横綱・鶴竜）と晴れ舞台に臨んだ。

◇平幕陥落後の大関復帰

▽魁傑 ７５年初場所後、大関に昇進。肝炎、腰痛に苦しみ、７６年初場所で関脇転落。一時は西前頭６枚目まで下がったが、７７年初場所後に大関に復帰。伝達式の口上は「謹んでお受けします」。同九州場所で関脇に転落し、７９年初場所で引退した。

▽照ノ富士 １５年夏場所後に大関昇進。両膝のけがや糖尿病などで、一度は序二段まで落ちた。２１年春場所後に大関復帰。口上は「謹んでお受けいたします」。その後は横綱に昇進し、１０度優勝。２５年初場所で引退。

◇霧島 鐵力（きりしま・てつお）

▽本名 ビャンブチュルン・ハグワスレン

▽生まれ １９９６年４月２４日、モンゴル・ドルノドゥ生まれ。

▽相撲歴 来日前はモンゴル相撲と柔道を経験。１５年に当時の陸奥部屋入りし、相撲を始めた。２４年春場所後に新設の音羽山部屋に転籍した。

▽入門後 １５年夏場所で初土俵。同年九州場所で三段目優勝。１６年初場所で幕下昇進。１８年夏場所で幕下優勝。１９年春場所に新十両。２０年初場所に新入幕で、敢闘賞。２１年九州場所に新三役。２３年春場所で初Ｖ。同夏場所後に新大関。同九州場所で２度目のＶ。２４年秋場所で関脇転落。

▽しこ名 入門時から霧馬山だったが、大関昇進と同時に先代の師匠・陸奥親方の現役時代のしこ名・霧島を継承。

▽音羽山部屋初 音羽山親方（元横綱・鶴竜）が新設した部屋初の優勝力士となった。

▽モンゴル出身者Ｖ ２５年初場所の豊昇龍以来。

▽関脇Ｖ 昨年九州場所の安青錦以来。

▽三賞など 敢闘賞４回、技能賞４回。

▽得意 左四つ、寄り、投げ。

▽プロ野球好き ソフトバンク・周東佑京外野手、阪神の伊藤将司投手と交流があり、両球団を応援。

▽身長・体重 １８６センチ、１４９キロ。

▽黒色の締め込み 目標とする同郷の元横綱・日馬富士を意識。

▽遊牧民 幼いときから馬に乗り生活。１日約３０キロ移動した経験もある。

▽家族 妻と１男１女。