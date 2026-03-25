女優、タレントの大和田美帆が24日放送の同局系「Nスタ」（月〜金曜午後3時49分）にコメンテーターとして出演。トランプ米大統領の発言などで混乱するイラン情勢をめぐり、私見を述べた。

番組ではこの日、冒頭でトランプ氏の最新発言や緊迫するイラン情勢やなどについて詳報した。

トランプ氏は21日、自身のSNSで、イランが48時間以内にホルムズ海峡を開放しなければ「発電所を攻撃し壊滅させる」などと警告していた。しかし 23日には一転、イランの発電所などへの攻撃を5日間延期するよう指示したなどとし、イランと「大変良好で生産的な対話を行った」などと主張した。一方、これに対し、イラン外務省は、トランプ氏が主張する話について、米国との間に「対話はない」と否定するなど、“何が真実なのか”よく分からない混乱した情勢となっている。

また、一部米メディアなどは早ければ今週中にもパキスタンで、米とイランの協議が行われる可能性があるなどとも伝えている。

こうした状況についてどう感じるか聞かれた大和田は「そもそも何が本当か、どなたがウソついているのかも分からないので。どれを信じていいかわからないですよね。そして今後、何が、どうなっていくのかというところが全く分からないので、心配ですし不安ですし…どうなっていくんだろう、と思います。誰が仕切っていくのかも（わからない）」などと述べた。

大和田は1児の母で、音楽療法士や子供心理カウンセラーなどの資格を持つ。「一般社団法人 子どもが笑えば世界が笑う」代表でもある。