歌手でタレントのDAIGO（47）は24日、自身のインスタグラムを更新。祖父の竹下登元首相の地元、島根県を家族で訪れたことを明かし、竹下氏の銅像前で撮影した家族の写真や、自身の写真を複数投稿した。

24日の投稿で「島根、こないだ行きました！ ばけばけ、おタエさまと三之丞のトークショー！」と書き出し、「そして出雲大社、出雲そば、銅像、お墓参り！ 行けてよかった！」とつづり、竹下氏の銅像の前で遊ぶ自身の子ども2人と祖父の銅像との、世代を超えた「3ショット」写真を投稿。「DAIGOは目立たなかった！！ ばけばけもいよいよラストスパート！ ヘブン先生 おトキさん」とも、記した。

DAIGOの妻で、連続テレビ小説「ばけばけ」に雨清水タエ役で出演している女優北川景子（39）は今月16日、松江市にある島根県立美術館で開催されたトークイベントに、雨清水三之丞役の俳優板垣李光人（24）とともに出席。DAIGOは、会場となった美術館前でポーズを取る自身の写真も投稿しており、北川に家族で同行したようだ。 DAIGOは、今月3日に放送された「ばけばけ」に、医師の薮井役で朝ドラ初出演を果たしている。

DAIGOの投稿には「お帰りなさい」「お祖父様もお喜びでしょうね」「娘ちゃんの姿が小さいママ見てるみたい」「ひーじーちゃんと一緒」「ばけばけ最高でした！」「また、来て下さいね」など、さまざまなコメントが寄せられた。