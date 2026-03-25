「大和証券Mリーグ2025-26」レギュラーシーズン最終盤の3月24日・第1試合で、BEAST X・下石戟（協会）が、MVP獲りへ向けて王者の風格漂う強烈な親倍満を炸裂させた。

【映像】MVPへ一直線！下石戟、東1局から決めた親倍満に衝撃

試合前の時点で個人スコア首位に立つ下石。2位のEX風林火山・永井孝典（連盟）を突き放し、さらにはチームをレギュラーシーズン首位通過へと導くべく、仲間の期待を背負って登板した。その気合は、東1局の親番から牌に乗り移る。

配牌はドラの4筒を含む1面子に、赤5索入りの両面ターツ。速度・打点ともに申し分ないチャンス手だ。3巡目に赤五万を引き入れると、4巡目には9筒を引いて2面子目。じっくりと、しかし確実に高打点へのルートを構築していく。

中盤、戦況は一気に混沌とする。13巡目にU-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）が先制リーチを放つと、直後に赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）が鳴いてテンパイ。さらにEARTH JETS・逢川恵夢（協会）もタンヤオ・平和・赤・ドラの勝負手でダマテンを入れるという、息詰まる四者対峙となった。

この激戦区を制したのが下石だった。15巡目、満を持して1・4筒待ちでリーチを敢行。すると、直後に逢川が掴んだ1筒が河に放たれた。リーチ・一発・平和・赤2・ドラ。さらに裏ドラは対子で持っていた2筒が2枚乗り、衝撃の親倍満2万4000点（＋供託1000点）が完成した。

MVP最有力候補が見せつけた圧倒的な破壊力に、ファンからは「しげき最強！」「シゲキ感激」「素晴らしい」「つよー」「とんでもねぇな」「高すぎる！」「すげえわ」「強烈だわ」と驚愕と絶賛の声が鳴り止まなかった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

