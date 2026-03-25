女優の浜辺美波（25）が25日までに、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。

「2026年カレンダー本日発売です」と書き出した浜辺。「今年のテーマは『わんこと巡る1年』可愛すぎる4匹のゲストをお招きして撮影いたしました」とつづってオフショットをアップした。

「愛娘のぽぷこぺと、白右衛門とテラちゃん!1枚目の白い子が白右衛門、2枚目ぽぷ、3枚目こぺ、4枚目テラちゃんみんなふわふわ！」と紹介し「そしてみんなでずっと遊んでいて終始癒されました」と回想。「皆さまにも癒しを感じていただけるカレンダーになっているといいな」と伝えた。

「あと例年通り4月始まりのカレンダーです」「1年間このカレンダーと共にご一緒できればうれしいです よろしくおねがいいたします」とコメント。「うちの子たちは帰り道から爆睡でした」と添えた。

ファンからは「わんちゃん達との可愛いツーショット、沢山投稿していただきありがとうございます」「超可愛いーーです」「可愛過ぎます」「色んなお衣装の美波ちゃんが見られそうですっごく楽しみです」「天使ですね」などのコメントが寄せられた。