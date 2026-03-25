テレビ東京の古旗笑佳アナウンサー（25）が25日、同局系「Newsモーニングサテライト」（月〜金午前5時45分）に出演。番組卒業を発表した。

番組の最後、古旗アナは「今日で『モーサテ』を担当することが最後になります、離れることとなりました」と切り出した。「激動のマーケットを肌で感じて、伝えるという役割を担わせていただいたことに大変、感謝しております。今後もキャスターとして、レベルアップできるように精進してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします」と頭を下げた。続けて「毎日が勉強でした。本当に楽しかったです」と感謝。古旗アナは25年1月から火・水曜キャスターを担当していた。

古旗アナは自身のインスタグラムでは火曜でコンビを組む中原みなみアナとの「ゆるゆる動画」でも話題となっていた。24日には「Xの動画でもあった通り、火曜日トリオは解散です！さみしい！！！みなみさんとのゆるゆる動画も一旦最後です」とつづり、中原アナとのツーショット動画も公開。「えみちゃんこんばんは お疲れさまでした、長い間ご苦労様でした、寂しい」「えー！残念。全国の民放でもダントツにケミストリーを感じるコンビだと思っていたので」「お疲れ様でした。古旗ロス。これからの活躍でお会いできることを楽しみにしてます」「つかれさまでした 最強コンビだったのに」「早起きの楽しみが一つ減ります。。。」などの反響があった。

古旗アナは2000年（平12）5月10日、札幌市生まれ。おうし座、血液型AB。趣味は小説を読むこと、おいしいごはん屋さん、居酒屋巡り。特技は人の自然な表情を写真で撮ること、人の話を聞いてその方のすてきなところを言語化すること。好きなものはもつ煮込み。モットーは「やさしく、つよく、おもしろく」。