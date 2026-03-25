女優のともさかりえが、21歳になった息子の自立と、その際に抱いた親としての葛藤、そして離れて暮らす現在の親子関係について語り、涙を流す場面があった。

【映像】ともさかりえ、1人息子との写真（顔出しあり）

『夫が寝たあとに』は、3児のママである藤本美貴と横澤夏子がMCを務め、ゲストと共に“ママの本音”を語り合うトークバラエティ。3月24日の放送回では、1児のママである女優・ともさかりえがゲスト登場した。

番組では、ともさかの21年間にわたる育児ヒストリーを紹介。ともさかが「今までの子育てでグッときた瞬間」として挙げたのは、息子が一人暮らしを始める際の引っ越しの帰り道だった。息子に対し、「大学に進学するんだったら実家にいていいけど、大学進学しないんだったら、自分で頑張ってみてほしい」と伝え、自立を促したという。

しかし、いざ新居を整え別れた直後、「なんてことをしちゃったんだろう」「とんでもない酷いことをしてしまったんじゃないか」という後悔の念と、独立できるまで成長した喜びが交錯し、「子供産んでから一番泣いたんじゃないかな」と、当時の心境を涙ながらに回顧した。

現在は週1回ほどの頻度で会っており、息子が好物の「ニラと卵の味噌汁」を食べに来るなど、同居していた頃よりも会話が増え、良好な関係を築いているという。