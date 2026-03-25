TRUMPシリーズ最新作となるミュージカル『キルバーン』の音楽配信アルバムが、3月25日にBlu-ray＆DVDのリリースと合わせてサプライズで配信開始された。

参考：TRUMPシリーズ最新ミュージカル『キルバーン』Blu-ray＆DVDから3曲がYouTubeで公開

TRUMPシリーズは、劇作家・末満健一がライフワークとして掲げる舞台。永遠の命を持つ原初の吸血種“トランプ”の伝説に翻弄される吸血種“ヴァンプ”を描いたゴシックファンタジーだ。最新作となるミュージカル『キルバーン』は、東京・大阪の2都市で全27公演が上演された。

キャストには、TRUMPシリーズ音楽朗読劇『鄢世界』にも出演したSOPHIAの松岡充に加え、CHEMISTRYの堂珍嘉邦、舞台『鬼滅の刃』シリーズの小林亮太、2023年上演の『LILIUM -リリウム 新約少女純潔歌劇-』で主人公を演じた内田未来らが名を連ねている。

本日3月25日からダウンロード配信がスタートした音楽配信アルバムは、本公演での臨場感をそのまま残したLIVE音源を収録。全28曲、総収録尺は80分を超えるボリュームとなっている。TRUMPシリーズの音楽アルバムは兼ねてよりファンから期待が寄せられており、今回その期待に応える形でサプライズリリースが実現。ハイレゾやロスレスでの配信もあり、高音質で楽曲を楽しむことができる。

また、配信スタートに合わせて、アルバムダウンロードキャンペーンも開催。期間中にアルバムを全曲ダウンロードし応募した人の中から抽選で9名に、メインキャスト9名の直筆サイン入りLEDリストバンド「PIXMOB」がプレゼントされる。

さらに、同日にはBlu-ray・DVDも発売。Blu-ray初回限定豪華版、Blu-ray通常版、DVD通常版の3形態でのリリースとなり、初回限定豪華版は三方背ケースに加え、メイキングが収録された特典DISCもついた2枚組仕様。全形態共通のブックレットのほか、豪華40Pフォトブックも封入される。（文＝リアルサウンド編集部）