がんばるアナタへ、いやしの心理テスト。韓国発・Z世代に大人気の「エスターバニー」心理テスト本が登場！

KADOKAWAは3月18日、『エスターバニー 心理テスト』を発売しました。

同書は、韓国発でZ世代にも大人気のウサギのキャラクター「エスターバニー」の、POPでキッチュでガーリーな世界観で楽しむ心理テストの本です。

かわいいイラストとともに、恋愛・人間関係・将来など、さまざまなテーマの心理テストを掲載しています。

■“本当のアナタ”をズバッと診断！

〈性格〉〈恋愛・結婚〉〈対人関係〉〈仕事・お金〉の4つのテーマに分かれた全28問のテストで、自分でも気づかなかった“本当のアナタ”を診断します。

Q&Aやチャートなど様々なテストを通して、自分らしさや、隠れた一面を発見していきます。

■毎日をがんばるアナタに読んでほしい！ 癒しのメッセージも

テストの後ろには、心がふっと緩むようなひとことメッセージも掲載。忙しさの中で見失いがちな自分の心と向き合うきっかけづくりを、そっと後押しします。「自分自身を愛することの大切さ」を教えてくれる、エスターバニーの魅力がたっぷり詰まった1冊です。

■書誌情報

【書名】『エスターバニー 心理テスト』

【イラスト】エスター・キム

【定価】1,320円

【発売日】2026年03月18日

【サイズ】A5判

【ページ数】112ページ

【ISBN】9784049168631

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https://yomeruba.com/product/character/chara-book/322508001125.html

© esther kim. 2026

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