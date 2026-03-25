「散々なことを言われても仕方ない」開幕５連敗→待望の初勝利も…苦境で栃木Cエースが覚悟の言葉「必ずひっくり返します」

「散々なことを言われても仕方ない」開幕５連敗→待望の初勝利も…苦境で栃木Cエースが覚悟の言葉「必ずひっくり返します」