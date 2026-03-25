「散々なことを言われても仕方ない」開幕５連敗→待望の初勝利も…苦境で栃木Cエースが覚悟の言葉「必ずひっくり返します」
J２栃木シティのFW田中パウロ淳一が３月24日、自身の公式Xを更新。苦しいチーム状況のなかで、力強いメッセージを発信した。
栃木Cは前節、八戸を１−０で下し今季初勝利を飾ったが、続く22日のJ２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド第７節で栃木SCとの“栃木ダービー”に臨み、２−３で敗戦。３点ビハインドから53分に鈴木武蔵、75分に田中が得点して１点差に迫るも、あと一歩及ばなかった。
昨季はJFLから参戦１年目でJ３優勝・J２昇格と快進撃を見せ、初のJ２に挑んでいる今季。しかし、百年構想リーグでは開幕戦の仙台戦（１−４）から５連敗を喫するなど苦戦が続いている。前節でようやく白星を挙げたものの、波に乗り切れない状況だ。
こうした現状を受け、田中は自身のXで「なかなか勝てず申し訳ありません。僕自身散々なことを言われても仕方ない状況だと思っています。受け止めます」と率直な思いを吐露。そのうえで、「でも栃木シティは逆境を何度も乗り越えてきました。３年連続昇格も諦めず前を向き続けてきたからこそ」とチームの歩みを振り返った。
さらに「僕もシティもこの状況では終わらないことを証明します。必ずひっくり返します」と力強く宣言。エースの言葉には、巻き返しへの強い決意がにじんでいる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」最新版TOP20を一挙紹介！ 新垣結衣、有村架純、今田美桜らを抑えて１位に輝いたのは意外にも...サカダイ百年構想リーグ選手名鑑で集計！
栃木Cは前節、八戸を１−０で下し今季初勝利を飾ったが、続く22日のJ２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド第７節で栃木SCとの“栃木ダービー”に臨み、２−３で敗戦。３点ビハインドから53分に鈴木武蔵、75分に田中が得点して１点差に迫るも、あと一歩及ばなかった。
こうした現状を受け、田中は自身のXで「なかなか勝てず申し訳ありません。僕自身散々なことを言われても仕方ない状況だと思っています。受け止めます」と率直な思いを吐露。そのうえで、「でも栃木シティは逆境を何度も乗り越えてきました。３年連続昇格も諦めず前を向き続けてきたからこそ」とチームの歩みを振り返った。
さらに「僕もシティもこの状況では終わらないことを証明します。必ずひっくり返します」と力強く宣言。エースの言葉には、巻き返しへの強い決意がにじんでいる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」最新版TOP20を一挙紹介！ 新垣結衣、有村架純、今田美桜らを抑えて１位に輝いたのは意外にも...サカダイ百年構想リーグ選手名鑑で集計！