ME:I“特濃ミルク8.2”新CMで制服姿を披露！放課後の教室を舞台に3組に分かれておしゃべり

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ME:Iが出演するロングセラーミルクキャンディ“特濃ミルク8.2”の新CM『特濃メイト 特濃ミルク』篇、『特濃メイト 塩ミルク』篇、『特濃メイト もも』篇（各15秒）が、3月28日より全国で放映開始となる。このたび、新CMとCM撮影の様子を収録したメイキング映像が公開された。

■CMストーリー

新CMは、ME:Iのメンバーたちが過ごす何気ない放課後の時間が、“特濃ミルク”によって特別な思い出へと変わっていく様子を3篇のショートストーリー形式で描いている。『特濃メイト 特濃ミルク』篇にAYANE、SUZU、TSUZUMI。『特濃メイト 塩ミルク』篇にKEIKO、RINON。『特濃メイト もも』篇にMIU、MOMONAがそれぞれ出演している。

CMソングには、恋をしている気持ちをイヤホンのLとRに例えた歌詞が特徴的なME:Iの楽曲、「LとR」が使用されている。

舞台は放課後の教室。制服姿のME:Iのメンバーたちが3組に分かれ、たわいもない会話をしたり、進路に悩んだり、各々放課後を過ごしている。

『特濃メイト 特濃ミルク』篇では、窓際でおしゃべりをしているAYANE、SUZUと、隣の席で読書をするTSUZUMIが登場する。「1日って長くない？」というAYANEの問いかけに、すかさず「え？ 短くない？」と返すSUZU。正反対の回答にふたりで笑い合う。その様子を見たTSUZUMIは「このなんでもない時間も、思い出になるのかなぁ？」と心の中で呟き、微笑む。すると、AYANEから「はい！ いつもの」と“特濃ミルク”を差し出されたTSUZUMI。「今日にしおりを挟むように」と読んでいた本を閉じ、晴れやかな表情でふたりを見上げる。最後は3人で向かい合い、屈託のない笑顔でおしゃべりをするのだった。

『特濃メイト 塩ミルク』篇は、白紙の進路希望調査用紙を前に、KEIKOとRINONが「う～ん…」と頭を悩ませているシーンから始まる。悩んだ末、RINONが「AIに聞いてみる？」とおどけて見せると、KEIKOもいたずらっぽく微笑みながら「そんな時はこうして…」と応じる。「ダンマリを決め込むのだ！」という言葉を合図にふたり揃って“特濃ミルク8.2 塩ミルク”を口へ運ぶ。すると、その濃厚な味わいに、思わず「う～ん♪」と声を漏らし、至福の表情を浮かべるふたり。いつの間にか悩みの「う～ん…」がおいしさの「う～ん♪」に変化し、“特濃ミルク8.2 塩ミルク”の味わいに浸っているのだった。

『特濃メイト もも』篇では、トランプで遊ぶMIUとMOMONAが登場する。MIUが「そろそろ帰るか～」と口にすると、「え、もう？」とMOMONAはまだ帰りたくない様子。MOMONAは「大人になると、1日が短く感じるらしい。だから、せめてもの抵抗をするのです」と、まるでカードを出すように“特濃ミルク8.2 もも”を取り出して、机の上にそっと差し出す。すると、それを受け取ったMIUも「延長線ですね」と微笑んで応じ、“特濃ミルク8.2 もも”を食べながら、引き続きトランプを楽しむふたりだった。

■撮影エピソード

新CMの撮影は、かつて小学校として使われていた校舎をリノベーションした施設で行われた。朝から雪が降りしきる寒さの厳しい日だったが、制服姿のME:Iのメンバーが登場すると、「Click！ ME:Iです！」とその寒さを吹き飛ばすような元気いっぱいの挨拶で、撮影がスタートした。

その後、MIUとMOMONAが登場する『特濃メイト もも』篇の撮影に。窓の外に広がる想像以上の雪景色に、「エモいですね」「いい感じです」と笑い合っていた。撮影中はお互いの演技をモニターで確認しながら、表情や声のトーンなどを細かく調整し、「いい笑顔」とMOMONAも納得のシーンが撮れた。また、MIUがトランプのジョーカーを引いてしまうシーンでは、思わず飛び出した素のリアクションに、本人も堪えきれず笑ってしまうひと幕もあった。

続いて行われた『特濃メイト 特濃ミルク』篇の撮影では、AYANE、SUZU、TSUZUMIが登場。寒さが強まるなかでも、表情にはまったく出さずに撮影に取り組む3人。“特濃ミルク”をひと粒口にいれると、素敵な笑顔を見せた。その後も“特濃ミルク”を味わいながら会話を楽しみ、仲睦まじい雰囲気で撮影が進んだ。

最後はKEIKOとRINONが登場する『特濃メイト 塩ミルク』篇の撮影。お揃いの衣装で教室に入ると、“塩ミルク”にちなんで「ソルティーズです！」と明るく場を盛り上げ、やる気満々で撮影に挑むふたり。頬杖をついたり、“特濃ミルク”を食べたりふたりで動きを揃えるカットが多いなか、息ぴったりのコンビネーションで難なくクリアしていく。最後まで雪の寒さを感じさせない笑顔のまま、撮影を終えた。

■関連リンク

“特濃ミルク8.2”ブランドサイト

https://www.uha-mikakuto.co.jp/tokunou/

ME:I OFFICIAL SITE

https://me-i.jp/

■【画像】CMカット