日本相撲協会は25日、エディオンアリーナ大阪で夏場所（5月10日初日、東京・両国国技館）の番付編成会議と臨時理事会を開き、関脇・霧島（29＝音羽山部屋）の大関昇進を満場一致で決めた。

12場所ぶりの大関復帰。現行のカド番制度となった1969年名古屋場所以降、平幕以下に転落からの大関返り咲きは魁傑、照ノ富士に次いで3人目となった。

霧島は23年夏場所後以来となる2度目の大関昇進伝達式に臨んだ。使者から昇進を伝え聞くと「謹んでお受けいたします。さらなる高みを目指して一生懸命努力します」と口上を述べた。前回は「大関の名を汚さぬよう、今まで以上に稽古して頑張ります」と決意を込めていた。

春場所で23年九州場所以来14場所ぶり3度目の優勝を果たし、初の殊勲賞を獲得。千秋楽翌日の23日には口上について「まだ時間あるし、親方と相談して決めていく。ゆっくり話せる時間があるので」と話していた。大関の誕生は昨年九州場所後の安青錦（22＝安治川部屋）以来。夏場所は2横綱3大関となる。

▽大関の復帰 1958年の年6場所制導入に伴い大関は3場所連続負け越しで番付降下する規定が定められたが、69年名古屋場所から2場所連続負け越しに変更。ただし、翌場所は関脇にとどめられ、10勝以上すれば復帰となる特例措置が採用された。以降「特例」で復帰を果たしたのは三重ノ海、貴ノ浪、武双山、栃東（2回）、栃ノ心、貴景勝。それ以外で復帰したのは、77年春場所の魁傑（所要7場所）と、序二段まで落ちた21年夏場所の照ノ富士（所要20場所）の2人のみだった。

▽大関の待遇 日本相撲協会の看板力士として、各種行事に横綱とともに参加する。月給は横綱の300万円に次ぐ250万円。関脇、小結より70万円高い。東京開催場所では両国国技館の地下駐車場を使って出入りが可能。2場所連続負け越しで陥落するが、関脇に落ちた場所で10勝以上すれば翌場所に復帰できる。横綱昇進には2場所連続優勝か、それに準じる成績が必要とされている。

【主な大関の口上】

▽貴ノ花 「不撓（ふとう）不屈の精神で相撲道に精進します」（93年1月27日）

▽若ノ花 「一意専心の気持ちを忘れず」（93年7月21日）

▽貴ノ浪 「相撲道に勇往邁進（まいしん）する所存」（94年1月26日）

▽朝青龍 「大関の名に恥じぬよう、一生懸命頑張ります」（02年7月24日）

▽白鵬 「全身全霊をかけて努力」（06年3月29日）

▽琴奨菊 「万理一空の境地を求めて」（11年9月28日）

▽稀勢の里 「大関の名を汚さぬよう、精進します」（11年11月30日）

▽豪栄道 「大和魂を貫いて」（14年7月30日）

▽貴景勝 「武士道精神を重んじ、感謝の気持ちと思いやりを忘れず相撲道に精進」（19年3月27日）

▽正代 「至誠一貫の精神で相撲道に邁進」（20年9月30日）

▽御嶽海 「感謝の気持ちを大切にし、自分の持ち味を生かし、相撲道に邁進してまいります」（22年1月26日）

▽霧島 「大関の名を汚さぬよう、今まで以上に稽古して頑張ります」（23年5月31日）

▽豊昇龍 「大関の名を汚さぬよう、気魄一閃（きはくいっせん）の精神で努力致します」（23年7月26日）

▽琴桜 「大関の名に恥じぬよう、感謝の気持ちを持って相撲道に精進してまいります」（24年1月31日）

▽大の里 「大関の地位を汚さぬよう、唯一無二の力士を目指して、相撲道に精進します」（24年9月25日）

▽安青錦 「大関の名に恥じぬよう、また、さらに上を目指して精進いたします」（25年11月26日）

◇霧島 鉄力（きりしま・てつお、本名ビャンブチュルン・ハグワスレン）1996年4月24日生まれ、モンゴル・ドルノド県出身の29歳。アブラカ高卒業後、陸奥部屋に入門し、15年夏場所初土俵。19年春場所で新十両、20年初場所で新入幕。23年春場所で初優勝を果たし、同年夏場所後に大関昇進。24年4月に音羽山部屋へ転籍。首のケガなどで24年名古屋場所で大関陥落も、26年春場所後に大関復帰を果たす。得意は左四つ、寄り、投げ。1メートル86、149キロ。