結局、こういうのが1番使える！【ワークマン】春のスタメン候補！「優秀パーカー」

日に日に暖かくなり、大人の着こなしにも明るいカラーを取り入れて、春らしいコーデを楽しみたいところ。今回は、春のスタメンとして活躍してくれそうな「優秀パーカー」を【ワークマン】から紹介します。ラフ見えしにくいスウェットパーカーや、早めに始めたい紫外線対策に役立つパーカーをピックアップしました。手に取りやすい価格にも注目！

もちもち素材のパーカー

【ワークマン】「レディースストレッチライトプルパーカー」\1,500（税込）

「もちもちした弾力と柔らかさ」（公式サイトより）で、着心地の良さに期待できるパーカー。ラフ見えしにくいややコンパクトなシルエットで、大人コーデにも取り入れやすそうです。ベーシックカラーから春コーデにぴったりなパステルカラーまでそろっていて、カジュアルだけでなくきれいめにも着まわしやすいのが魅力。フレアスカートを合わせて華やかなコーデに仕上げるのも◎

紫外線対策におすすめのUVカットパーカー

【ワークマン】「レディースクールUV遮熱サンシェードパーカー」\1,900（税込）

UVカット・接触冷感・遮熱・吸水速乾など、これからの時季に嬉しい機能性を備えた、この価格とは思えない優秀パーカー。ファスナーを上まで上げれば鼻下まで覆えるうえ、ハリのあるシェードまで付いていて、スポーツ観戦やレジャーシーンにも活躍してくれそうです。カラー展開豊富で、迷ってしまうかも。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M